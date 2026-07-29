Il Municipio del Comune si trasforma in una galleria d'arte

Il Municipio di Altavilla Silentina diventa un luogo di cultura, bellezza e conoscenza grazie a “Le Scale delle Meraviglie”, il nuovo progetto promosso dalla Fondazione FAM ETS – Fondazione Arte Mangone Ente del Terzo Settore, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Le scale della Casa Comunale si trasformano in una vera e propria galleria d’arte permanente, ospitando venticinque opere del Maestro Fernando Mangone che accompagnano cittadini e visitatori in un viaggio tra alcuni dei più grandi capolavori della storia dell’arte. Il titolo “Le Scale delle Meraviglie” racchiude il significato più profondo dell’iniziativa: ogni gradino rappresenta un passo verso la conoscenza, mentre ogni pianerottolo diventa una tappa di un itinerario ideale che attraversa alcune delle più importanti capitali culturali europee. Da Firenze a Roma, da Napoli a Salerno, fino a Parigi, Londra e Berlino, il visitatore è accompagnato in un viaggio artistico che prende avvio con un omaggio a Vincent van Gogh, figura simbolo della pittura mondiale, trasformando un semplice spazio di passaggio in un’esperienza culturale coinvolgente e accessibile a tutti. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare l’arte alle persone, valorizzando gli spazi pubblici e rendendo il Municipio non soltanto sede dell’attività amministrativa, ma anche luogo di incontro, riflessione e crescita culturale. Un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e Terzo Settore possa promuovere la cultura e valorizzare il patrimonio artistico del territorio.

«Con “Le Scale delle Meraviglie” abbiamo voluto dimostrare che l’arte può entrare nei luoghi della quotidianità e diventare patrimonio di tutti. Un Municipio è uno spazio vissuto ogni giorno da cittadini, famiglie, giovani e anziani: trasformarlo in una galleria d’arte significa offrire un’occasione continua di incontro con la bellezza e con la storia dell’arte. Ogni opera racconta un’emozione, ogni gradino diventa un invito a guardare il mondo con occhi diversi. Questo progetto rappresenta una nuova idea di arte pubblica, capace di educare, ispirare e creare senso di appartenenza», dichiara il Maestro Fernando Mangone.

Grande soddisfazione viene espressa anche dal Sindaco di Altavilla Silentina, Franco Cembalo: «Abbiamo accolto con entusiasmo questa iniziativa perché rappresenta un importante arricchimento culturale per la nostra comunità. Il Palazzo Municipale diventa uno spazio ancora più aperto e accogliente, dove la funzione istituzionale incontra la cultura e la bellezza. Ringrazio la Fondazione FAM ETS e il Maestro Fernando Mangone per aver condiviso con la nostra Amministrazione un progetto di grande valore, destinato a lasciare un segno duraturo e a offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza unica all’interno della Casa Comunale».

Per la Presidente della Fondazione FAM ETS – Fondazione Arte Mangone Ente del Terzo Settore, Anna Coralluzzo, il progetto rappresenta una nuova testimonianza dell’impegno della Fondazione nella diffusione della cultura attraverso l’arte pubblica: «La nostra missione è portare l’arte fuori dai luoghi tradizionali e renderla accessibile a tutti, creando percorsi che favoriscano la crescita culturale delle comunità. “Le Scale delle Meraviglie” interpreta perfettamente questa visione, trasformando uno spazio istituzionale in un luogo di scoperta, emozione e dialogo con i grandi maestri della storia dell’arte. Ringraziamo il Sindaco Franco Cembalo e l’intera Amministrazione comunale per aver creduto in questo progetto e per la sensibilità dimostrata nel promuovere iniziative che valorizzano il patrimonio culturale e il ruolo dell’arte nella vita pubblica».

Con “Le Scale delle Meraviglie”, Altavilla Silentina si dota di un nuovo spazio culturale permanente, capace di coniugare arte, istituzioni e partecipazione. Un’iniziativa che trasforma un percorso quotidiano in un viaggio attraverso la storia dell’arte, contribuendo a rafforzare l’identità culturale del territorio e a rendere il Palazzo Municipale un luogo sempre più aperto alla comunità, dove la bellezza diventa parte integrante della vita pubblica.