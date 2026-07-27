Lavori di riqualificazione dal 4 agosto al 4 settembre per Montesanto e Piazza Amedeo

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) prosegue i lavori di potenziamento e manutenzione nelle stazioni di Napoli Montesanto e Napoli Piazza Amedeo, lungo la metropolitana Linea 2 di Napoli, nell’ambito del programma di riqualificazione delle principali stazioni ferroviarie della Campania volto a garantire standard elevati di qualità, sostenibilità e comfort.

Per consentire la piena operatività dei cantieri la fermata di Napoli Montesanto sarà inibita al servizio viaggiatori dal 4 al 19 agosto e dal 20 agosto al 4 settembre la fermata di Napoli Piazza Amedeo: i passeggeri potranno utilizzare le stazioni limitrofe lungo la Linea 2.

A Napoli Montesanto sono previsti lavori sul fabbricato viaggiatori e sulle scale, nell’ambito del programma di ammodernamento e rifunzionalizzazione della stazione. A Napoli Piazza Amedeo si prevedono articolate lavorazioni di riqualificazione della stazione, in particolare verranno effettuati interventi sulle discenderie. Questa fase di lavori, che si completerà nei prossimi mesi, è finanziata con fondi PNRR con un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro.

Maggiori dettagli sui provvedimenti di circolazione sono disponibili sui canali di vendita dell’impresa ferroviaria.