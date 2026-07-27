Confeuro invoca ristori immediati contro i danni del clima

“Il nostro Paese sta vivendo uno dei periodi estivi più complessi degli ultimi anni dal punto di vista climatico. Nelle ultime settimane le violente grandinate nel Settentrione e i vasti roghi nel Mezzogiorno stanno mettendo alla prova il comparto primario, provocando danni ingenti a produzioni, aziende e territori. “Le imprese agricole italiane stanno pagando un prezzo altissimo a causa degli eventi climatici estremi, ormai sempre più frequenti e intensi. Grandinate devastanti, incendi e fenomeni meteorologici eccezionali stanno mettendo in ginocchio migliaia di aziende, che oggi hanno bisogno di risposte rapide e concrete. Per questo Confeuro chiede ristori veloci e adeguati, evitando quelle lungaggini burocratiche che rischiano di aggravare ulteriormente una situazione già molto difficile“.

Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei, che sottolinea la necessità di affiancare agli interventi emergenziali una strategia di lungo periodo. “Occorre investire con decisione in un modello agricolo sempre più sostenibile, rigenerativo e fondato sui principi dell’agroecologia. La lotta ai cambiamenti climatici si vince soprattutto con la prevenzione, attraverso infrastrutture, innovazione, gestione efficiente delle risorse idriche e politiche agricole lungimiranti, non limitandosi a rincorrere le emergenze.

In questo quadro – prosegue Tiso – servono maggiori risorse europee per garantire una Politica Agricola Comune forte, autonoma e realmente in grado di sostenere il settore. Accogliamo quindi con favore la decisione di anticipare il pagamento di 1,67 miliardi di euro della Pac, una misura importante per offrire liquidità alle imprese in una fase caratterizzata dall’aumento dei costi di produzione e contribuire a contenere i rincari lungo la filiera alimentare. Auspichiamo ora la stessa efficienza e la medesima tempestività nell’erogazione dei ristori destinati alle aziende colpite dal maltempo: il tempo, per gli agricoltori, è una risorsa preziosa quanto la terra che coltivano“.