Parente: "Serve rafforzare il ruolo delle Province e investire su infrastrutture e aree interne"

Il consigliere nazionale delle Acli, Filiberto Parente, esprime le congratulazioni al presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, per la riconferma alla guida della Rocca dei Rettori. Il consigliere nazionale delle Acli, Filiberto Parente, esprime le congratulazioni al presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, per la riconferma alla guida della Rocca dei Rettori.

“Le Acli, da sempre autonomamente schierate per il bene comune, rivolgono i più sinceri auguri di buon lavoro al presidente Lombardi. Il lavoro da fare è ancora tanto: la politica deve continuare a stare dalla parte dei cittadini e rafforzare la coesione tra i Comuni del territorio”, afferma Parente.

Il consigliere nazionale delle Acli auspica inoltre un rafforzamento del ruolo delle Province: “È necessario che l’istituzione provinciale recuperi le competenze ridimensionate negli ultimi anni per cogliere pienamente le opportunità dell’Agenda europea 2021-2027 e degli obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare attenzione alle aree interne”.

“Permane un importante divario da colmare, soprattutto sul fronte della viabilità e delle infrastrutture. Siamo ancora lontani dalle prospettive di sviluppo delineate dal Pnrr: serve un impegno concreto per garantire ai nostri territori le condizioni necessarie per crescere e restare competitivi”, conclude Parente.