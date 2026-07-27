Benevento – Auguri Acli al rieletto Lombardi
Parente: "Serve rafforzare il ruolo delle Province e investire su infrastrutture e aree interne"
Il consigliere nazionale delle Acli auspica inoltre un rafforzamento del ruolo delle Province: “È necessario che l’istituzione provinciale recuperi le competenze ridimensionate negli ultimi anni per cogliere pienamente le opportunità dell’Agenda europea 2021-2027 e degli obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare attenzione alle aree interne”.
“Permane un importante divario da colmare, soprattutto sul fronte della viabilità e delle infrastrutture. Siamo ancora lontani dalle prospettive di sviluppo delineate dal Pnrr: serve un impegno concreto per garantire ai nostri territori le condizioni necessarie per crescere e restare competitivi”, conclude Parente.