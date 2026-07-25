Dal 5 luglio il plesso dell’Istituto comprensivo “Radice-Sanzio-Ammaturo”, nel Rione Amicizia, ha subito sei furti in altrettante notti. Nel corso delle incursioni sono stati rubati numerosi infissi e compiuti gravi atti vandalici all’interno della struttura, che ospita anche un nido comunale.

I danni hanno già superato i 40mila euro e continuano ad aumentare dopo ogni nuovo episodio. Costi che ricadono sulla Municipalità, già impegnata a intervenire con urgenza per ripristinare gli ambienti e scongiurare ritardi nell’apertura del nuovo anno scolastico.

“Esprimo la mia piena solidarietà alla dirigente scolastica Mena Nocera, al personale della scuola, alle famiglie e alla Municipalità”, dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Flocco. Colpire una scuola significa compromettere un luogo che, alla ripresa delle attività, dovrà accogliere bambini e ragazzi in condizioni di piena sicurezza. Non possiamo consentire che queste incursioni continuino indisturbate. È necessario intervenire subito per tutelare la struttura ed evitare che nelle prossime settimane si verifichino nuovi episodi. Per questo, nelle prossime ore invierò una lettera al prefetto chiedendo maggiori controlli e misure adeguate a garantire la sicurezza della scuola.

“Come Municipalità stiamo correndo ai ripari per ripristinare gli ambienti e garantire la regolare apertura della scuola”, afferma il presidente della Municipalità 3, Fabio Greco. Stiamo sostenendo uno sforzo economico e organizzativo importante, ma non possiamo limitarci a intervenire dopo ogni furto. È necessario prevenire. Occorre assicurare un presidio fisso davanti alla struttura e attivare un adeguato dispositivo di controllo. Bisogna agire, prima che il costo economico e sociale diventi ancora più pesante”.