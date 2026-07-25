Al via gli incontri con i Comuni per i Piani di Gestione: risorse per la tutela ambientale e la prevenzione incendi

Grande attenzione alle foreste da parte della Regione Campania, Assessorato all’Agricoltura, che rafforza l’azione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale attraverso un insieme di misure che interessano la pianificazione, la prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi, e gli investimenti per l’incremento delle superfici forestali. Grande attenzione alle foreste da parte della Regione Campania, Assessorato all’Agricoltura, che rafforza l’azione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale attraverso un insieme di misure che interessano la pianificazione, la prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi, e gli investimenti per l’incremento delle superfici forestali.

Tra le principali iniziative, prende il via un ciclo di incontri territoriali per accompagnare Comuni ed Enti pubblici campani nella partecipazione al bando da 5,4 milioni di euro per la redazione dei Piani di Gestione Forestale. Prosegue inoltre l’attuazione degli interventi del PR Campania FESR 2021-2027 per la riduzione del rischio idrogeologico e degli interventi del CSR Campania 2023-2027 a sostegno degli impegni silvoambientali e dell’imboschimento.

“Le foreste rappresentano un patrimonio strategico della Campania e la loro tutela richiede una visione complessiva che unisca pianificazione, prevenzione e investimenti. Per questo stiamo accompagnando i Comuni nella predisposizione dei Piani di Gestione Forestale, uno strumento fondamentale per programmare la gestione sostenibile dei boschi e cogliere le opportunità di finanziamento disponibili. Allo stesso tempo continuiamo a investire risorse importanti per rafforzare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici e valorizzare il ruolo ambientale ed economico delle nostre foreste, attraverso l’azione congiunta con le Comunità Montane”, dichiara l’assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca.

Per quanto riguarda i Piani di Gestione Forestale, gli incontri rivolti a Comuni, associazioni di categoria e tecnici, si terranno nelle sedi provinciali dell’Assessorato il 28 luglio ad Avellino alle 10.00, il 4 agosto a Salerno alle 10.30, il 5 agosto a Caserta alle 10.30, il 6 agosto a Benevento alle 10.00 e nella stessa giornata a Napoli alle 15.00.

Sul fronte della prevenzione, la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prosegue l’attuazione degli interventi finanziati dal PR Campania FESR 2021-2027: negli ultimi tre mesi sono stati liquidati 35 milioni di euro per gli stati di avanzamento dei lavori, mentre nell’ultimo anno le erogazioni hanno raggiunto complessivamente 86 milioni di euro. Ad oggi sono stati ammessi a finanziamento 44 interventi, per un valore complessivo di 177 milioni di euro, che saranno realizzati attraverso le Comunità montane, le Province e la Città Metropolitana di Napoli.

Inoltre, attraverso il CSR Campania 2023-2027, proseguono i pagamenti dell’intervento SRA27 – Impegni silvoambientali, per un totale di 20 milioni nel quinquennio 2024-2028, per il mantenimento delle radure all’interno dei boschi, con importanti benefici per la biodiversità e gli ecosistemi forestali. È invece in via di pubblicazione la graduatoria definitiva dell’intervento SRD05 – Impianti di forestazione e imboschimento, con una dotazione di 3 milioni di euro. Saranno finanziati 85 progetti, dedicati alla realizzazione di nuovi impianti, per oltre 260 ettari, di arboricoltura da legno, anche con specie micorrizate per la produzione di tartufo, e di imboschimenti, sempre su terreni agricoli.