Il Comune di Avellino a sostegno delle famiglie con bambini da 0 a 3 anni

Il Comune di Avellino lancia il progetto sociale “Riparti da Noi”, finanziato con le risorse del 5 per mille destinate all’Ente, per offrire un aiuto concreto alle famiglie in condizioni di fragilità economica con figli da 0 a 3 anni.

L’iniziativa prevede l’assegnazione di una social card del valore di 100 euro, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità per l’infanzia, come alimenti, pannolini e prodotti per l’igiene.

Potranno presentare domanda i residenti nel Comune di Avellino con almeno un figlio di età compresa tra 0 e 3 anni, in possesso di un’attestazione ISEE non superiore a 10.000 euro e che non beneficiano di altri contributi economici continuativi per le stesse finalità.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 18 agosto 2026, tramite PEC all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it oppure con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Palazzo di Città (Piazza del Popolo, 1° piano – Sportello n. 23), negli orari indicati nell’Avviso pubblico.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi all’Azienda Speciale Consortile A04 – Servizio Sociale Professionale e al Servizio Strategico – Servizi Sociali del Comune di Avellino, presso il Palazzo di Città (2° piano), oppure contattare il Centralino del Comune di Avellino – Tel. 0825 2001.

L’Avviso pubblico e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Avellino.