Partono nuove linee dirette con la Puglia e l’aeroporto di Napoli

FlixBus potenzia il servizio in provincia di Avellino per l’estate lanciando nuove linee dirette verso la Puglia e l’aeroporto di Napoli-Capodichino. Questo potenziamento ha un duplice obiettivo: supportare la mobilità dei residenti e contribuire a valorizzare il territorio regionale e il suo patrimonio paesaggistico e storico-culturale.

FlixBus lancia anche un breve questionario rivolto ai passeggeri, per sondare il loro percepito sulle fermate a livello di servizi e sicurezza. Oltre alla politica e agli operatori, infatti, anche chi viaggia può dare un contributo concreto alla creazione di infrastrutture più efficienti, offrendo il suo punto di vista attraverso il questionario ed evidenziando le aree di miglioramento su cui investire.

Nuove linee stagionali verso la Puglia e l’aeroporto di Napoli

Da Avellino vengono lanciate nuove linee quotidiane verso l’aeroporto di Napoli-Capodichino e Gallipoli, che si affianca a Polignano a Mare e Ostuni fra le località balneari collegate in Puglia e, in generale, a Termoli, Ortona, Pescara e Giulianova fra quelle raggiungibili sul versante adriatico. Sia dal capoluogo di provincia che da Grottaminarda, inoltre, partono nuove linee dirette verso Candela, oltre che Foggia e San Severo, con la possibilità di trascorrere qualche giorno in uno dei borghi medievali attraversati dalla Via Francigena del Sud.

In particolare, la nuova tratta con l’aeroporto di Napoli-Capodichino non solo permetterà a coloro che partono dall’Irpinia di raggiungere agevolmente lo scalo partenopeo per i loro viaggi all’estero, ma consentirà anche ai viaggiatori provenienti da tutto il mondo di arrivare direttamente nella provincia, con la possibilità di intercettare così nuovi flussi di visitatori internazionali.

Da entrambe le fermate della provincia crescono anche le corse dirette con Roma, raggiungibile fino a cinque volte al giorno in tre ore o poco più da Avellino e fino a due da Grottaminarda.

Ad Avellino, FlixBus parte dall’autostazione di Via Francesco Fariello e da Via Fontanatetta; da Grottaminarda, da Piazzale Padre Pio.

Con FlixBus emissioni di CO 2 ridotte dell’84% rispetto all’auto privata

L’estensione della rete di collegamenti in provincia di Avellino non risponde solo a un’esigenza di mobilità, ma permette di promuovere un modello di viaggio più efficiente. Proponendosi come concreta alternativa all’auto privata, il servizio può contribuire a ridurre il numero di veicoli in circolazione durante il periodo estivo, spesso soggetto a congestionamenti.

Scegliendo l’autobus anziché l’auto privata, si potrà contribuire a ridurre il proprio impatto: infatti, chi viaggia con FlixBus in Italia emette in media almeno 5 volte meno CO 2 per km rispetto a chi percorre lo stesso tragitto in auto. Nello specifico, chi si sposta da Avellino a Gallipoli in auto emette in media circa 65 kg di CO 2 , contro i circa 11 emessi con FlixBus – per un risparmio di CO 2 stimato dell’84%.

FlixBus ora si prenota con ChatGPT e si paga con Klarna. Lanciato un questionario per i passeggeri

A partire da quest’estate è possibile cercare e prenotare i propri viaggi sugli autobus verdi attraverso una semplice chiacchierata con ChatGPT. Cliccando qui o cercando FlixBus tra le applicazioni è possibile accedere al sistema di prenotazione direttamente sulla piattaforma e cercare itinerari, confrontare le opzioni di viaggio e accedere facilmente ai collegamenti offerti. Al di là di questa novità, il modo più facile per prenotare un biglietto è utilizzare direttamente il sito oppure la app gratuita. Per chi preferisse l’acquisto fisico è possibile recarsi presso uno dei rivenditori ufficiali. Se ci saranno ancora posti disponibili sarà possibile acquistare il biglietto direttamente dall’autista sul posto. In fase di acquisto, gli utenti potranno ora selezionare anche Klarna come metodo di pagamento per le proprie corse.

In linea con la volontà di migliorare l’esperienza di chi viaggia, FlixBus ha reso disponibile ai passeggeri un questionario attraverso cui segnalare criticità e problemi nelle fermate da cui partono. Il questionario si inserisce nell’iniziativa promossa da FlixBus per realizzare un Piano Nazionale per le Autostazioni, per garantire a chi viaggia in autobus la stessa dignità di chi si sposta in treno o in aereo.