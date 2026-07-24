Campania – Il bilancio punta sui territori

Simeone: “Una programmazione più equa per lo sviluppo regionale”

Aggiunto da Redazione il 24 luglio 2026.
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Foto Simeone“L’incardinamento del bilancio regionale in Commissione Bilancio rappresenta l’avvio di un percorso che punta a trasformare le risorse disponibili in servizi, investimenti e opportunità per i cittadini della Campania”, dichiara il consigliere regionale e capogruppo del gruppo Fico Presidente, Nino Simeone.

“Come ha ricordato il presidente Roberto Fico, dopo anni nei quali una parte delle risorse regionali è stata destinata a coprire le criticità del passato, oggi la Regione può guardare con maggiore capacità di programmazione agli interventi necessari per sostenere i territori e migliorare la qualità dei servizi. Il senso di questa manovra è proprio quello di utilizzare le risorse pubbliche per dare risposte concrete: rafforzare gli investimenti, sostenere le infrastrutture, accompagnare la tutela dell’ambiente e garantire maggiore attenzione alle esigenze delle comunità campane” -continua Simeone-.

Un bilancio regionale deve essere uno strumento capace di incidere sulla vita quotidiana delle persone. Per questo è fondamentale proseguire nella direzione indicata dal presidente Fico: mettere in campo una programmazione che riduca gli squilibri territoriali e che consenta a tutta la Campania di crescere in modo più equilibrato. L’obiettivo – conclude Simeone – è fare in modo che ogni risorsa disponibile possa generare valore per i cittadini, attraverso interventi concreti e una visione di sviluppo capace di coinvolgere tutti i territori della nostra regione”.

 

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Source: www.irpinia24.it