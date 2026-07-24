La Regione approva il preliminare della Strategia: risorse per giovani, imprese e comunità locali

“L’approvazione in Giunta regionale del preliminare della Strategia dell’Area Interna Tammaro-Titerno rappresenta un passaggio fondamentale per il rilancio e la valorizzazione di un territorio troppo a lungo penalizzato da marginalità e carenze infrastrutturali” . Lo dichiara il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro), dopo la Deliberazione n. 400 del 23 luglio 2026 adottata dalla Giunta presieduta da Roberto Fico, con cui si prende atto del documento strategico nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

“Parliamo di una dotazione complessiva di oltre 14 milioni di euro – sottolinea Pellegrino Mastella – risorse importanti che consentiranno di intervenire su assi prioritari come il rafforzamento della governance locale, la transizione digitale, la valorizzazione del capitale umano e sociale, la mobilità e lo sviluppo sostenibile. Si tratta di leve decisive per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità per i giovani e le imprese”.

Il consigliere evidenzia inoltre il lavoro portato avanti dal territorio: “È significativo il ruolo del Comune capofila di Castelpagano e dell’Associazione Sannio Smart Land, che hanno costruito un percorso condiviso con i Comuni coinvolti. Ringrazio Antonio Di Maria per aver creduto fortemente in questa iniziativa e per gli sforzi profusi, unitamente a tutti i sindaci, la Comunità Montana Tammaro-Titerno e le Amministrazioni coinvolte. Questo metodo partecipativo rappresenta un valore aggiunto e una garanzia per la qualità degli interventi”.

“Adesso – conclude Mastella – sarà fondamentale procedere rapidamente alla definizione della Strategia definitiva e delle schede progettuali, per arrivare in tempi celeri alla fase operativa. L’iter va seguito con attenzione affinché queste risorse, unitamente a quelle destinate per l’altra Strategia SNAI che interessa i nostri territori, quella del Fortore il cui percorso è stato completato, si traducano in risultati concreti per il Sannio e per le comunità locali”.