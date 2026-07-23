Più sicurezza sulle strade

Completato il rifacimento del manto stradale a San Giorgio la Molara (BN)

Il Comune di San Giorgio la Molara prosegue il programma di manutenzione e riqualificazione della viabilità comunale con il completamento dei lavori di sistemazione e rifacimento del manto stradale in località Piana Costanza, un intervento finalizzato a migliorare la sicurezza della circolazione e la qualità della rete stradale al servizio dei cittadini.

L’opera ha interessato un tratto di strada che presentava segni di usura e deterioramento, attraverso il rifacimento della pavimentazione e il ripristino delle condizioni ottimali di percorribilità. L’intervento consente oggi una maggiore sicurezza per automobilisti e residenti, migliorando al tempo stesso la funzionalità dei collegamenti urbanistici.

La manutenzione delle strade comunali rappresenta una delle priorità dell’Amministrazione, che conferma il proprio impegno nel proseguire gli investimenti sulle infrastrutture, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e garantire ai cittadini una rete stradale sempre più moderna, sicura ed efficiente.