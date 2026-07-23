Il 28 luglio la restituzione pubblica dei risultati del progetto 2 V.I.TE. tra arte e territorio

Si terrà martedì 28 luglio a Montefusco l’evento conclusivo del progetto 2 V.I.TE, una giornata dedicata alla restituzione pubblica dei risultati raggiunti e alla valorizzazione delle eredità culturali, artistiche ed economiche generate sul territorio. Un programma diffuso che attraverserà i luoghi simbolo del paese – dal Carcere Borbonico al centro storico, da Palazzo Giordano alla Villa Comunale – intrecciando arte contemporanea, tradizione, istituzioni e musica.

Ore 18:00 – Carcere Borbonico Apertura dei lavori con il finissage della mostra “2 VITE – Costellazione di Futuri”, un momento di incontro con gli artisti e i designer protagonisti dell’esposizione, per ripercorrere insieme il cammino creativo che ha animato il progetto.

Ore 19:15 – Centro storico di Montefusco Spazio alla memoria con “Trine di memoria – storie di pizzillo e passioni”, un racconto documentato sulla tradizione del tombolo a Montefusco, dall’età aragonese fino ai giorni nostri, attraverso le testimonianze dirette delle donne che ne hanno custodito e tramandato la pratica nel tempo.

Ore 20:15 – Palazzo Giordano Al centro della serata, l’incontro istituzionale “Restituire il futuro. Bilancio e prospettive del progetto”, con la partecipazione di:

• Salvatore Santangelo, Sindaco di Montefusco

• Rino Ricciardelli, Sindaco di Santa Paolina

• Annamaria Oliviero, Sindaco del Comune di Torrioni

• Adelina Picone, Coordinatrice del Master Interateneo STAI – Strategie Territoriali per le Aree Interne, Università degli Studi di Napoli Federico II

• Gianni Cicia, Professore Ordinario di Economia Agroalimentare, Università degli Studi di Napoli Federico II e membro del CRISP

• Emilio De Vizia, Presidente Confindustria Campania

• Emilia Di Girolamo, Direttore del MAVV Wine Art Museum e Co-founder di Elysium Srl

• Giulio Riccio, Presidente LESS Coop. Sociale ETS

• Daniele Taetti, Presidente Pro Loco di Montefusco

• Giuseppe Silvestri, Presidente Pro Loco di Santa Paolina

Coordina i lavori Eugenio Gervasio, giornalista e Presidente del MAVV Wine Art Museum.

Al termine dell’incontro sarà svelato il progetto vincitore del contest per l’identità visiva del territorio.

Ore 20:45 – Premio “In Vino Veritas” by MAVV – Edizione Speciale 2026, Progetto 2VITE Verrà consegnato il prestigioso riconoscimento “In Vino Veritas” by MAVV, dedicato alle personalità che si sono distinte nella promozione e nella diffusione delle eccellenze del territorio. Conduce la serata Monica Russo.

Ore 21:00 – Corte di Palazzo Giordano Buffet conviviale aperto a tutti i partecipanti.

Ore 21:30 – Villa Comunale Gran finale in musica con il concerto del Virginia Sorrentino Quintet.

L’appuntamento del 28 luglio rappresenta il momento conclusivo di un percorso che ha coinvolto le comunità di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni, restituendo al territorio un patrimonio di relazioni, competenze e visioni condivise per il futuro delle aree interne.