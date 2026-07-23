Approvato il progetto da 193 posti auto finanziato dalla Regione

Il Consiglio comunale di Gragnano ha approvato oggi il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico alle spalle di via Roma. Un intervento strategico da 5.150.525 euro, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dell’Accordo per la Coesione, che consentirà di realizzare 193 posti auto su un’area di circa 12.430 metri quadrati, insieme a uno spazio pubblico attrezzato con verde e area giochi.

«Con il provvedimento approvato oggi affrontiamo un altro problema storico della nostra città: la mancanza di parcheggi adeguati a servizio del centro», dichiara ilsindaco Nello D’Auria. «Per troppi anni via Roma ha dovuto sostenere un volume di traffico incompatibile con la sua funzione, con la sua storia e con le esigenze di residenti, commercianti e visitatori. Noi abbiamo scelto di non limitarci a gestire l’esistente. Stiamo costruendo una soluzione strutturale».

Il nuovo parcheggio sorgerà alle spalle dei fabbricati di via Roma e sarà organizzato su terrazzamenti, in modo da rispettare la conformazione collinare del territorio e ridurre l’impatto paesaggistico. Le diverse quote saranno collegate mediante rampe carrabili, mentre i muri di sostegno saranno rivestiti in pietra locale per favorire un inserimento coerente nel contesto urbano.

L’accesso carrabile sarà realizzato da via Bagnuoli, con percorsi differenziati per l’ingresso e l’uscita dei veicoli. Il collegamento pedonale con via Roma sarà invece garantito attraverso un sistema verticale dotato di ascensore, superando il dislivello esistente e rendendo il parcheggio direttamente funzionale al centro storico.

«Stiamo realizzando un’area di sosta collegata strategica ed importante. Un’infrastrura che cambierà il modello di mobilità di Gragnano e la fruizione di strade e servizi ma anche esoprattuo del commercio e dell’enogastronomia», prosegue Nello D’Auria. «Il parcheggio permetterà di lasciare l’auto fuori dal cuore del centro storico e di raggiungere facilmente via Roma a piedi. Significa meno traffico, maggiore sicurezza, più spazio per le persone e condizioni migliori anche per le attività commerciali».

Il progetto è pienamente coerente con il Piano Urbanistico Comunale e con la strategia “Gragnano Città accessibile”, che prevede una rete di parcheggi e collegamenti capace di alleggerire il traffico lungo via Roma e favorire la progressiva riconquista dello spazio urbano del centro storico.

L’intervento ha acquisito i pareri degli enti competenti. In particolare, la Soprintendenza ha accolto le osservazioni formulate dal Comune, riconoscendo la funzione strategica del parcheggio rispetto agli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e la necessità di garantire un numero di stalli adeguato alla funzione pubblica dell’opera. Con l’approvazione del progetto di fattibilità sarà ora possibile avviare la procedura espropriativa dell’area e procedere con i successivi livelli di progettazione.

«Oggi è un giorno importante per Gragnano. Abbiamo ottenuto il finanziamento, superato le criticità tecniche e costruito un progetto compatibile con il territorio e con le esigenze reali della città. Il nuovo parcheggio, insieme al trasporto pubblico urbano approvato oggi, compone una visione precisa: ridurre la dipendenza dall’automobile nel centro, collegare meglio i quartieri e rendere Gragnano più accessibile. Questa è la politica che portiamo avanti: programmare, trovare le risorse e trasformare problemi rimasti irrisolti per anni in opere concrete. Via Roma deve tornare a essere il cuore vivo e riconoscibile della nostra città» Conclude Nello D’Auria.