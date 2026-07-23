A Lapio (AV) l’evento dedicato al Fiano di Avellino DOCG

Lapio, si prepara ad accogliere la quindicesima edizione del Fiano Love Fest, in programma dal 7 al 9 agosto 2026, aprendo le porte a migliaia di visitatori e appassionati per scoprire il territorio attraverso tre giorni di degustazioni, arte e musica. Al centro della manifestazione il Fiano di Avellino DOCG, vino legato alla storia e alla tradizione vitivinicola di Lapio, la patria del Fiano, dove questo vitigno trova una delle sue espressioni più autentiche e riconoscibili.

Il tema di questa edizione è “Vita Lenta Viva” e rende omaggio ai piccoli paesi, luoghi in cui il tempo conserva ancora una misura umana e le relazioni continuano a essere il cuore della vita comunitaria. Posto sulle colline irpine che dominano la Valle del Calore, a pochi chilometri da Avellino, Lapio custodisce un legame profondo con il Fiano, un vitigno dalle origini antiche, conosciuto già ai tempi dei poeti latini e coltivato da generazioni in queste terre vocate.

Il Fiano Love Fest nasce per raccontare questo patrimonio unico, valorizzando le eccellenze enogastronomiche del territorio e offrendo ai visitatori l’opportunità di incontrare le cantine che con passione e dedizione hanno contribuito a rendere grande il Fiano di Avellino DOCG. Oltre ad essere un distretto importante per la viticoltura, Lapio è centro agricolo la cui identità è legata all’olivicoltura e all’apicoltura. Non a caso fa parte dell’associazione nazionale Città del Vino ed è riconosciuto anche come Città dell’Olio e Città del Miele. Il territorio, inoltre, si distingue per la produzione dell’olio extravergine d’oliva Irpinia-Colline dell’Ufita DOP. Lapio ha anche la peculiarità di essere uno dei pochissimi territori in cui è consentita la produzione di due DOCG, oltre al Fiano di Avellino DOCG, anche il Taurasi DOCG.

In prima fila all’evento, le cantine di Lapio: Cinque T, De Joanna, Filadoro, Ioanna, Laura De Vito, Il Sole e il Lupo, Tenuta Scuotto, Terre di Nora, Terra Mia, Trodella, insieme alle cantine ospiti che producono Fiano di Avellino Docg con vigneti nel territorio di Lapio: Case d’Alto – Grottaminarda, Macchie Santa Maria – Montemiletto, Felice Meoli – Chiusano di San Domenico, Antica Hirpinia – Taurasi, Vigna Ciampa Matteis – Castelvetere sul Calore. E ancora, tanti stand enogastronomici per assaporare le specialità tipiche irpine, con realtà come Calafià, Concetta Coppola, Gerarda Ferrante, Il Caminetto dello Chef Antonio Martignetti, Ioanna, Lucariello, Noire, Officina del Gusto, Il Re delle Carni e la Macelleria Maracaibo e diverse associazioni locali impegnate nella promozione del territorio; non mancheranno poi la pasticceria Dolcivendolo e il liquorificio Accio. Da non perdere, le degustazioni guidate a cura del Consorzio Tutela Vini d’Irpinia e banchi di assaggio gestiti dall’Associazione Amira Italia (Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi) di Avellino, all’interno del Museo del Fiano e della Corte del Palazzo Filangieri. Focus anche sull’arte, infatti, durante l’evento è possibile visitare: il Complesso Monumentale Palazzo Filangieri, storica dimora recentemente restituita alla comunità, con le sue preziose sale affrescate, e le chiese del centro storico, custodi di un importante patrimonio di arte sacra.

Il programma del Fiano Love Fest

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto gli stand enogastronomici apriranno alle ore 19.00, dando il via alle serate dedicate ai sapori del territorio. Sempre alle ore 19.00, su prenotazione, sarà possibile partecipare ai tavoli tecnici di degustazione a cura dal Consorzio Tutela Vini d’Irpinia presso Palazzo Filangieri. Alle ore 20.00 apriranno, sempre a Palazzo Filangieri, i banchi d’assaggio dedicati al Fiano di Avellino DOCG, curati dall’Associazione Amira Italia (Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi). A seguire, alle ore 21.00, spazio alla musica live. Per tutta la serata, dalle ore 19.00 alle 23.00, saranno inoltre disponibili le visite guidate a Palazzo Filangieri.

In particolare, Domenica 9 agosto 2026 il programma prenderà il via già in mattinata: dalle ore 10.30 sarà possibile partecipare alle visite guidate a Palazzo Filangieri e ai percorsi in e-bike sharing, mentre alle ore 11.30 è prevista l’apertura degli stand enogastronomici.

Il tema di questa edizione “Vita Lenta Viva” luoghi in cui il tempo conserva ancora una misura umana. In un tempo che corre veloce e spesso misura tutto in termini di efficienza, questo tema invita a guardare la vita attraverso una lente diversa, capace di restituire attenzione alle persone, ai luoghi e ai legami. Perché la lentezza, quando è abitata da relazioni autentiche, non è assenza di vita: è il tempo necessario per accorgersi di ciò che conta davvero. È la consapevolezza che ogni esistenza, ovunque venga vissuta, custodisce la propria irripetibile importanza. “Vita lenta viva” è un invito a riconoscere e celebrare questa presenza silenziosa: una vita che non fa rumore, ma che continua ogni giorno a fiorire tra le vigne, nelle piazze e nelle case dei nostri paesi.

L’evento è promosso dal Comune di Lapio, in collaborazione con la Pro Loco Lapiana, Land of Hirpinia, Laboratorio Teatrale Lapiano e associazioni locali.