Il pacchetto promuove l'adozione di pratiche di successo e migliora la qualità delle attività

Oggi la Commissione europea compie un altro passo avanti per migliorare l’alfabetizzazione finanziaria in tutta l’UE avviando due iniziative nell’ambito della strategia per l’alfabetizzazione finanziaria dell’UE. Tale pacchetto promuove l’adozione di pratiche di successo e migliora la qualità delle attività di alfabetizzazione finanziaria nell’UE.

In primo luogo, la Commissione lancia un invito a presentare proposte per iniziative di alfabetizzazione finanziaria di successo al fine di individuare e raccogliere le migliori pratiche in tutta l’UE. Le persone fisiche e le organizzazioni possono presentare informazioni sui progetti esistenti nei settori degli investimenti, del risparmio e dell’alfabetizzazione in materia di rischi finanziari entro il 30 ottobre 2026. La Commissione analizzerà i contributi sulla base di tre criteri stabiliti nel modello per individuare i temi comuni e i fattori chiave che hanno contribuito al successo delle iniziative. I risultati saranno presentati in una relazione di sintesi che consentirà agli Stati membri di selezionare le migliori pratiche. Queste ultime saranno poi discusse alla fine del 2026 in una riunione del sottogruppo sull’alfabetizzazione finanziaria del gruppo di esperti governativi dell’UE sui servizi finanziari al dettaglio (GEGRFS).

In secondo luogo, la Commissione è alla ricerca di portatori di interessi disposti a partecipare a una tavola rotonda,, in seno alla quale verranno raccolti contributi per stilare un codice di condotta europeo volontario rivolto alle organizzazioni private e senza scopo di lucro che promuovono l’alfabetizzazione finanziaria. Il codice contribuirà a garantire che le iniziative abbiano obiettivi trasparenti, offrano contenuti accurati e imparziali e prevedano garanzie per attenuare i conflitti di interesse. L’ invito resterà aperto fino al 16 settembre. I portatori di interessi selezionati saranno invitati a partecipare a una serie di riunioni a sostegno dello sviluppo del codice, la cui adozione è prevista per il primo trimestre del 2027.