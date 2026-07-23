Ariano Irpino ( AV) – Convegno sull’araldica angioina
Esperti a confronto nel convegno che inaugura ufficialmente le celebrazioni delle Sacre Spine
Domenica 26 luglio, alle ore 17, presso Palazzo Forte – sezione contemporanea, si svolgerà il convegno ‘Araldica e vessillologia angioina’, promosso dall’ Associazione Sante Spine APS, con il patrocinio del comune di Ariano. L’iniziativa apre le celebrazioni della XXX edizione della Rievocazione storica del dono delle Sacre Spine e ricade nell’ottavo centenario della nascita di Carlo I d’Angiò (1226 – 2026). Interverranno il sindaco di Ariano, Mario Nicola Vittorio Ferrante, per un saluto istituzionale, il presidente dell’Associazione Sante Spine APS, Giancarlo Sicuranza e illustri relatori, esperti del settore oggetto del convegno. Il convegno sarà moderato dalla giornalista Flavia Squarcio.
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