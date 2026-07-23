Acconcia: «Investiamo nelle persone per accompagnare la crescita»

AIR Campania rafforza l’organico con 60 nuove assunzioni. L’azienda regionale di trasporto pubblico locale, interamente partecipata dalla Regione Campania, ha avviato lo scorrimento delle graduatorie del concorso pubblico bandito nel 2024.

Dal 1° settembre 2026, terminata la fase degli adempimenti amministrativi e degli accertamenti sanitari, entreranno in servizio 45 operatori di esercizio e 15 amministrativi. Inoltre, l’azienda ha disposto la proroga delle graduatorie per ulteriori dodici mesi.

Le 60 nuove assunzioni si sommano alle 156 già effettuate l’anno scorso attraverso lo stesso concorso pubblico, per un totale di 216 unità.

A queste si aggiungono gli 85 lavoratori assorbiti dal precedente gestore del trasporto pubblico urbano di Benevento, che entreranno in servizio dal 1° agosto a seguito dell’affidamento emergenziale.

Completate le operazioni, AIR Campania conterà 1.347 dipendenti. Dal 2021 l’azienda ha assunto 1.411 lavoratori, di cui 590 tramite concorso pubblico – grazie anche al fondo regionale per l’incentivo all’esodo – e 821 mediante assorbimento di personale proveniente da altre aziende.

«Continuiamo a investire nelle persone per accompagnare la crescita aziendale. L’ampliamento dei servizi affidati in Campania e nel Lazio consolida AIR Campania come riferimento del TPL nel Mezzogiorno. Abbiamo mantenuto un’altra promessa con lo scorrimento delle graduatorie del concorso pubblico, grazie anche al sostegno della Regione Campania, che continua a investire nel trasporto pubblico locale. La proroga delle graduatorie ci consentirà inoltre di rispondere con tempestività alle future esigenze organizzative», ha dichiarato l’Amministratore Unico di AIR Campania, Anthony Acconcia.