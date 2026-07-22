Nuovo piano per rafforzare i diritti sociali

La Commissione europea indica tre priorità: costo della vita, IA e riduzione delle disuguaglianze

Aggiunto da Redazione il 22 luglio 2026.
Tags della Galleria Europa, PRIMO PIANO

commissione europeaLa Commissione europea ha adottato oggi una comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali. Il documento ribadisce il ruolo del pilastro come autentico scudo sociale dell’UE e bussola per l’equità in un’epoca di rapida trasformazione, per un’Europa che protegge e responsabilizza i cittadini. La comunicazione valuta i progressi compiuti nel rafforzamento dei diritti sociali in tutta l’UE e individua priorità concrete per ulteriori azioni. Inoltre, delinea la strada da seguire per anticipare e gestire i cambiamenti strutturali, in modo da cogliere le opportunità offerte dalle trasformazioni in corso e garantire che il modello sociale europeo continui a garantire equità e prosperità.

In base alla comunicazione sono tre le aree che richiedono un’attenzione supplementare urgente. Si tratta di settori nuovi e in rapida evoluzione, complementari alle iniziative in corso della Commissione in materia di occupazione, competenze, mobilità e riduzione della povertà: si tratta di affrontare la questione dell’accessibilità economica e del costo della vita; di sfruttare l’intelligenza artificiale (IA) per il futuro del lavoro e la prosperità condivisa; di ridurre le disuguaglianze e di garantire l’aumento dell’equità e delle pari opportunità.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “Il nostro modello sociale è tra i maggiori punti di forza dell’UE. Poiché i cambiamenti tecnologici trasformano la nostra vita quotidiana e l’aumento dei costi esercita pressioni sulle famiglie in tutta l’Unione, sosteniamo fermamente il nostro impegno a favore dell’equità, delle opportunità e della solidarietà. Il pilastro europeo dei diritti sociali è la nostra bussola: getta le basi per un’Europa sociale più forte che protegge, dà forza e sostiene i nostri cittadini.”

 

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Source: www.irpinia24.it