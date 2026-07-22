La Commissione europea indica tre priorità: costo della vita, IA e riduzione delle disuguaglianze

La Commissione europea ha adottato oggi una comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali. Il documento ribadisce il ruolo del pilastro come autentico scudo sociale dell’UE e bussola per l’equità in un’epoca di rapida trasformazione, per un’Europa che protegge e responsabilizza i cittadini. La comunicazione valuta i progressi compiuti nel rafforzamento dei diritti sociali in tutta l’UE e individua priorità concrete per ulteriori azioni. Inoltre, delinea la strada da seguire per anticipare e gestire i cambiamenti strutturali, in modo da cogliere le opportunità offerte dalle trasformazioni in corso e garantire che il modello sociale europeo continui a garantire equità e prosperità.

In base alla comunicazione sono tre le aree che richiedono un’attenzione supplementare urgente. Si tratta di settori nuovi e in rapida evoluzione, complementari alle iniziative in corso della Commissione in materia di occupazione, competenze, mobilità e riduzione della povertà: si tratta di affrontare la questione dell’accessibilità economica e del costo della vita; di sfruttare l’intelligenza artificiale (IA) per il futuro del lavoro e la prosperità condivisa; di ridurre le disuguaglianze e di garantire l’aumento dell’equità e delle pari opportunità.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “Il nostro modello sociale è tra i maggiori punti di forza dell’UE. Poiché i cambiamenti tecnologici trasformano la nostra vita quotidiana e l’aumento dei costi esercita pressioni sulle famiglie in tutta l’Unione, sosteniamo fermamente il nostro impegno a favore dell’equità, delle opportunità e della solidarietà. Il pilastro europeo dei diritti sociali è la nostra bussola: getta le basi per un’Europa sociale più forte che protegge, dà forza e sostiene i nostri cittadini.”