Uno storico accordo per rilanciare il futuro dello sport cittadino

Una grande sinergia per rilanciare lo sport cittadino e costruire un progetto solido e ambizioso: nasce ufficialmente una nuova realtà calcistica ad Atripalda. La neonata società prende vita dall’unione di tre importanti espressioni del calcio locale e provinciale, fondendosi sotto il nome di Virtus Atripalda Abellinum.

Un ruolo determinante nell’esito positivo di questa complessa e strategica operazione è stato svolto dall’Amministrazione comunale di Atripalda, grazie in particolare al prezioso lavoro di mediazione e supporto portato avanti dal Sindaco Paolo Spagnuolo e dall’Assessore allo Sport Antonio Guancia, che hanno fortemente creduto e favorito questo percorso di unificazione per il bene dello sport e dei giovani del territorio.

Il progetto nasce dalla storica Abellinum Calcio, guidata dal presidente Alfredo Cucciniello – il quale ricoprirà un ruolo di primo piano all’interno del nuovo organigramma societario – e dalla SSD Atripalda di Andrea Gerardo, grande protagonista in questi anni del calcio atripaldese. Queste due colonne dello sport cittadino hanno scelto di unire le proprie forze legandosi alla Virtus – storica compagine cara a Fabio Petruzziello, la quale ha disputato il campionato regionale di Eccellenza per nove anni consecutivi – e integrando organicamente anche l’intero comparto del settore giovanile.

Questa importante fusione nasce con l’obiettivo di creare un punto di riferimento unico, coeso e di prospettiva per il movimento calcistico del territorio, unendo esperienza, passione e una visione organizzativa di alto livello per riportare grande entusiasmo in città.

Dal punto di vista sportivo e agonistico, la Virtus Atripalda Abellinum parteciperà al prossimo campionato regionale di Promozione. Tuttavia, la dirigenza è al lavoro e resta in fiduciosa attesa degli sviluppi federali, con la concreta speranza di ottenere il ripescaggio nel campionato di Eccellenza, una categoria superiore che permetterebbe di portare fin da subito un titolo di grande prestigio alla piazza di Atripalda.