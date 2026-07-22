Napoli: Consulta regionale per la mobilità

Partecipazione di Insieme per Avellino e l'Irpinia alla consulta regionale e iniziative

L’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia ha partecipato lo scorso lunedì al terzo appuntamento della consulta regionale per la mobilità presso l’auditorium della Regione Campania al centro direzionale a Napoli.

E’ soltanto uno dei tanti momenti in cui la nostra associazione ha sempre battuto sulla tematica dei trasporti : la nostra prima uscita pubblica fu a borgo ferrovia all’oratorio Santa Chiara il 23 Aprile 2022 in occasione di un convegno sull’alta velocità e alta capacità, ricordando il 40esimo dalla nascita dell’Isochimica, passando per Gennaio 2023 alla sala blu del carcere borbonico di Avellino in occasione del convegno “Avellino città aperta – servizi e mobilità” con la partecipazione da remoto dell’allora assessore ai trasporti di Valencia, Giuseppe Grezzi.

Il 24 Aprile 2024 il dibattito sul Lotto zero e l’elettrificazione presso il convento Santa Maria degli Angeli a Torchiati di Montoro, alla presenza di vari sindaci della valle dell’Irno e non solo, con l’intervento del sottosegretario Morelli, il quale sollecitava a far inserire il lotto zero nell’elenco delle infrastrutture strategiche della Regione Campania, poi l’incontro a Roma il 17/07/2024 col sottosegretario Ferrante e la partecipazione a numerosi dibattiti che nell’ultimo anno si sono tenuti sul territorio cittadino.

Affiancati sempre da Svimar, Cittadino Sudd e Centro Studi Edilizia Reale, rivendichiamo il nostro ruolo di aver tenuto vivo il fuoco del dibattito sui trasporti in città e in provincia, e lo continueremo a fare nelle sedi istituzionali e con iniziative pubbliche come abbiamo sempre fatto.