Undici giorni di iniziative dedicate a salute, prevenzione, sport e benessere

È stata inaugurata ieri, 21 luglio, l’undicesima edizione di Borgosalus – Villaggio Itinerante di educazione permanente al benessere e alla salute. È stata inaugurata ieri, 21 luglio, l’undicesima edizione di Borgosalus – Villaggio Itinerante di educazione permanente al benessere e alla salute.

In occasione della conferenza stampa, che si è tenuta come ogni anno presso il Santuario di San Pantaleone a Montoro, sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni e dell’US ACLI. Nel corso dell’incontro è stato svelato il ricco programma degli 11 giorni di Borgosalus, con numerose attività dedicate alla salute e al benessere, passando per la prevenzione, lo sport, la formazione e la promozione di corretti stili di vita.

La giornata inaugurale ha avuto inizio con un momento di raccoglimento dedicato alla memoria del compianto Massimo De Girolamo, creatore di Borgosalus. Per il secondo anno consecutivo, i suoi figli, Emanuele e Micaela, hanno raccolto il testimone dell’iniziativa, portando avanti l’importante eredità del padre e continuando a promuovere i valori alla base del progetto.

Oggi, 22 luglio, Borgosalus prosegue con una giornata ricca di appuntamenti, tra attività di formazione, iniziative sportive e momenti dedicati alla prevenzione. Continua infatti la campagna di prevenzione gratuita e mirata, insieme alle attività sportive e agli appuntamenti formativi previsti dal programma.