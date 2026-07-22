Grottaminarda (AV) – Arriva “Irpinia in Vespa Show”
Dal 24 al 26 luglio tre giorni di eventi, tour e gare per celebrare gli 80 anni del mito Vespa
Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026 Grottaminarda ospiterà il colorato popolo delle due ruote con “Irpinia in Vespa Show”, una tre giorni all’insegna di cultura, sport e turismo per celebrare gli 80 anni del mito Vespa.
Venerdì 24 luglio
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ore 16:00 Registrazioni con ritrovo e sosta presso la Sala Consiliare Sandro Pertini;
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ore 17:00 Tour culturale con una passeggiata sul Corso Vittorio Veneto e visita del modellino in scala del paese anni ’30 all’interno della Chiesa del Rosario;
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ore 18:00 Presentazione del libro “Vespiste e Motocicliste, donne con una marcia in più” di Paola Scarsi.
Sabato 25 luglio
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ore 10:00 Tour panoramico con partenza e ritrovo presso il Piccolo Museo della Vespa Leoni Rossi, in direzione Carpignano per la visita del Santuario dedicato alla Madonna dove è conservato un dipinto su tavola raffigurante la Vergine con il Bambino in braccio, risalente alla metà del XII secolo;
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ore 13:00 Pranzo tipico;
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ore 15:00 Sport ITALIA Cup nei pressi del Motolito, monumento dedicato alle vittime della strada. La Coppa Italia di Gimkana in Vespa è una competizione nazionale a tappe, (quest’anno nove in tutta Italia), organizzata sotto l’egida del Vespa Club d’Italia.
Domenica 26 luglio:
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ore 10:00 Ritrovo e sosta su Corso Vittorio Veneto e Visita al Centro Storico: Piazza XVI Marzo si popolerà di modelli storici e rari. I partecipanti andranno alla scoperta degli scorci medievali del centro storico, dei suoi monumenti e delle sue antiche tradizioni;
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ore 12:00 Premiazione Campionato Turistico Nazionale, Campionato Turistico Regionale, Granturismo nazionale e interregionale Gti-4 e ringraziamenti a tutti i club partecipanti alla presenza dell’Amministrazione Comunale di Grottaminarda;
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a seguire Giro Turistico. Accesi i motori, la carovana si muoverà in un suggestivo serpentone su due ruote, sfilando tra i panorami irpini in direzione di Ariano Irpino;
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ore 13:00 Pranzo domenicale e saluti finali.
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Irpinia in Vespa è aperto a tutti gli appassionati, ai curiosi e ai turisti che vogliano vivere un fine settimana unico a ritmo di Vespa.