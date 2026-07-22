Confeuro promuove il bando mense scolastiche

Tiso: "Bene qualità degli alimenti, filiera corta e valorizzazione del territorio"

“Confeuro accoglie con favore il nuovo bando del Comune di Roma dedicato al servizio di refezione scolastica, che pone al centro la qualità degli alimenti, la sostenibilità e l’educazione alimentare delle nuove generazioni “ . Lo dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro. “Riteniamo che gli obiettivi e i principi del bando vadano nella giusta direzione. Si tratta di una scelta importante che punta non solo a garantire pasti di maggiore qualità, ma anche a promuovere un percorso educativo che insegni ai bambini il valore di un’alimentazione sana, equilibrata e consapevole. Da tempo Confeuro sostiene la necessità di investire sull’educazione alimentare come strumento di prevenzione e di crescita culturale”. Per Confeuro è positiva la scelta di attribuire priorità ai prodotti di qualità certificata, come Dop e Igp, valorizzando la filiera corta e le aziende impegnate nel recupero e nel riutilizzo delle eccedenze alimentari, contribuendo così anche alla riduzione degli sprechi. “Apprezziamo inoltre il progetto dedicato alla frutta fuori calibro: insegnare ai più piccoli che un frutto imperfetto è ugualmente sano e buono rappresenta un messaggio educativo di grande valore, capace di contrastare la cultura dello spreco”. Confeuro valuta favorevolmente anche la previsione di un prezzo fisso per ogni pasto, evitando gare al massimo ribasso. “Quando si parla della salute dei bambini il risparmio a tutti i costi non può essere il criterio guida. La qualità del cibo deve restare una priorità assoluta. Auspichiamo, infine, che il bando sappia valorizzare le imprese agricole di Roma e del suo hinterland, rafforzando il legame tra mense scolastiche e territorio. Positiva anche l’esclusione degli alimenti ultraprocessati, almeno fino a quando non vi saranno evidenze scientifiche definitive che consentano una classificazione chiara e condivisa di tali prodotti”.