Inaugurati il nuovo parcheggio e la riqualificazione di via Sant'Andrea ad Antessano

È stato inaugurato il nuovo parcheggio con la contestuale riqualificazione del tratto di via Sant’Andrea ad Antessano, un intervento strategico che restituisce alla comunità uno spazio completamente rinnovato, dedicato alla memoria di Matteo Giordano e Francesco Schiavone. Grande partecipazione e profonda commozione hanno accompagnato il taglio del nastro, nel ricordo dei due giovani prematuramente scomparsi. L’intervento ha interessato un’area di circa 3.000 metri quadrati, compresa tra la chiesa di Sant’Andrea e l’incrocio con via Rachelina Ambrosini, uno spazio particolarmente strategico perché a servizio della scuola dell’infanzia, dell’asilo nido “Il Tiglio”, del centro sociale e della chiesa.

L’opera, del valore complessivo di circa 450 mila euro, ha consentito la realizzazione di un parcheggio con 25 posti auto, di cui uno riservato alle persone con disabilità, spazi dedicati ai motocicli, nuova illuminazione pubblica, aree verdi e arredi urbani. Contestualmente è stato completamente riqualificato il tratto di via Sant’Andrea con nuovi marciapiedi, il rifacimento della carreggiata, il miglioramento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e l’adeguamento degli spazi a servizio della scuola, della chiesa, del centro sociale e dell’asilo nido “Il Tiglio”. Sono stati inoltre mantenuti quattro posti auto in prossimità della chiesa ed è stato previsto uno spazio dedicato allo scuolabus. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità, con percorsi privi di barriere architettoniche e dotati anche di percorsi dedicati agli ipovedenti.

“Con l’inaugurazione del nuovo parcheggio e della riqualificazione di via Sant’Andrea consegniamo ad Antessano un’opera attesa che migliora concretamente la qualità degli spazi pubblici e la vita quotidiana di chi vive questa frazione – dichiara la Sindaca Anna Petta –. Restituiamo ai cittadini un’area centrale più sicura, funzionale e accessibile, al servizio della scuola, dell’asilo nido, della chiesa, del centro sociale e di tutta la comunità. Abbiamo voluto dedicare questo intervento a Matteo Giordano e Francesco Schiavone affinché il loro ricordo continui a vivere in un luogo destinato all’incontro e alla socialità. Continuiamo a investire in opere pubbliche capaci di migliorare concretamente la vivibilità della nostra città”.

“Questo intervento rappresenta un’importante opera di rigenerazione urbana – dichiara il Vicesindaco e assessore all’Urbanistica Luca Galdi –. Abbiamo trasformato uno spazio che aveva ormai esaurito la propria funzione in un’infrastruttura moderna, pienamente accessibile e capace di rispondere alle esigenze della comunità. La nuova organizzazione degli spazi migliora la sicurezza, la mobilità e la fruibilità di un’area strategica della frazione, valorizzando i servizi pubblici presenti e contribuendo al decoro urbano. Continuiamo a programmare interventi che rendono Baronissi sempre più funzionale, moderna e vicina ai bisogni dei cittadini”.