Sala gremita e grande partecipazione al congresso provinciale della Lega di Salerno che ha eletto Aurelio Tommasetti nuovo segretario provinciale. Alla presenza del segretario regionale Gianpiero Zinzi, della sottosegretaria di Stato Pina Castiello, di amministratori, sindaci, dirigenti e militanti provenienti da tutta la provincia, il congresso ha segnato l’avvio di una nuova fase politica all’insegna dell’unità, del gioco di squadra e del radicamento sul territorio.

«Oggi non celebriamo soltanto un’elezione, ma l’inizio di un percorso condiviso – dichiara Tommasetti –. La Lega riparte da una squadra unita, competente e determinata a costruire una presenza sempre più forte in ogni comune della provincia. Saremo un punto di riferimento per amministratori, militanti e cittadini, con l’obiettivo di dare risposte concrete ai bisogni del territorio. Lavoreremo in piena sintonia con il segretario regionale Gianpiero Zinzi e con il nostro leader valorizzando la filiera istituzionale con il Governo nazionale. Il buon governo, la sicurezza, il contrasto all’immigrazione clandestina, la tutela delle imprese, del lavoro e delle famiglie saranno al centro della nostra azione politica. L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo registrato oggi ci consegnano una responsabilità ancora più grande. Da domani saremo al lavoro, con umiltà e determinazione, per rafforzare ulteriormente la presenza della Lega in tutta la provincia di Salerno, ascoltando i territori e costruendo una classe dirigente sempre più radicata e vicina ai cittadini.»

Nel corso del congresso è stata inoltre ufficializzata la composizione del nuovo Direttivo provinciale della Lega Salerno: