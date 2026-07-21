Il 25 e 26 luglio appuntamento con i festeggiamenti tra concerti, folklore e fuochi d'artificio

Tutto pronto a Montemiletto per la celebrazione della tradizionale festa di Sant’Anna, un evento che rappresenta una tradizione radicata e cara ai nostri cittadini. La festa, che si terrà dal 25 al 26 luglio, sarà un’occasione per riunire la comunità e celebrare la nostra identità culturale e religiosa.

Quest’anno con grande entusiasmo in programma un ricco allestimento di spettacoli.

Sabato 25 luglio alle ore 22:00 in Piazza IV Novembre esibizione del noto cantautore: “TONY TAMMARO”.

Domenica 26 luglio ore 21 spettacolo pirotecnico in Piazza IV Novembre dove alle ore 22 ci sarà uno spettacolo di liscio e di Tarantella Montemaranese con il Gruppo Folk “PICCIMONDO”.

Tutti i cittadini e i visitatori sono invitati a partecipare alla festa di Sant’Anna e a contribuire a rendere questo evento ancora più speciale. Il nostro paese si trasformerà in un luogo di incontro e di festa, dove la tradizione e la modernità si incontreranno in un’atmosfera di gioia e condivisione.