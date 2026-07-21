Firmato il protocollo d'intesa: al via iniziative su sport, corretti stili di vita, formazione e sicurezza per giovani e fasce fragili

È stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e provincia e il Comitato regionale CONI Campania, finalizzato a sviluppare una collaborazione stabile sui temi della prevenzione, dell’educazione sanitaria, dell’attività motoria e del benessere della collettività. L’accordo nasce dalla volontà condivisa di valorizzare l’attività fisica e sportiva non soltanto come occasione di aggregazione, ma anche come strumento di prevenzione delle malattie, inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita. Il protocollo prevede campagne informative, seminari, convegni, iniziative di sensibilizzazione e programmi dedicati alla medicina preventiva e alla salute pubblica.

«Con questo protocollo mettiamo in relazione due mondi che devono dialogare sempre di più: quello della medicina e quello dello sport», spiega il presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, Bruno Zuccarelli. «L’attività fisica, quando viene praticata in maniera appropriata e consapevole, è uno degli strumenti più efficaci per prevenire molte patologie, preservare l’autonomia delle persone e migliorare il benessere fisico e mentale. La prevenzione deve uscire dagli ambulatori ed entrare nei luoghi nei quali le persone vivono, studiano, lavorano e praticano sport. L’Ordine è al fianco dei cittadini e mette a disposizione competenze mediche e scientifiche per promuovere un’informazione corretta e iniziative concrete, con particolare attenzione ai giovani e alle persone più fragili».

Una grande attenzione sarà riservata alle fasce più fragili della popolazione, alle scuole e ai giovani. Tra le attività previste: campagne di screening e sensibilizzazione sanitaria, corsi di primo soccorso e di gestione delle emergenze in ambito sportivo, programmi educativi sui corretti stili di vita e manifestazioni sportive con finalità sociali e di promozione della salute. Il CONI Campania favorirà il coinvolgimento delle federazioni sportive, delle discipline associate, degli enti di promozione e delle associazioni presenti sul territorio. L’Ordine contribuirà invece alla progettazione delle campagne di prevenzione, all’organizzazione degli incontri divulgativi e alla diffusione della cultura della sicurezza sanitaria, del primo soccorso e della gestione delle emergenze durante le attività sportive. «La sottoscrizione di questo protocollo rafforza la collaborazione tra il sistema sportivo regionale e l’Ordine dei Medici su obiettivi di grande rilievo sociale», dice il presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli. «Il CONI Campania assicurerà il proprio impegno istituzionale per favorire il coinvolgimento delle realtà sportive del territorio e trasformare l’intesa in occasioni concrete di formazione, prevenzione e sensibilizzazione. Lo sport, praticato in sicurezza e con il supporto di competenze qualificate, è un presidio di salute, educazione e inclusione, soprattutto per i giovani e per le fasce più fragili della popolazione».