Debutta il 31 luglio la manifestazione organizzata da La BoTTega del Sottoscala

Debutta ad Aiello del Sabato “(In)Colti Festival”, la prima edizione della manifestazione organizzata da La BoTTega del Sottoscala, con il patrocinio del Comune di Aiello del Sabato. Un’intera giornata, il 31 luglio, dedicata all’incontro tra arte, artigianato, letteratura e musica dal vivo, con protagonisti esclusivamente artisti e realtà del territorio.

Il festival si svolgerà, dalle 17:00 fino a mezzanotte, tra due anime, entrambe nel cuore del paese: la parte culturale, con le mostre d’arte e di fotografia, troverà spazio all’interno del Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta”, sede del teatro La BoTTega del Sottoscala; nello spazio antistante prenderanno vita gli stand enogastronomici, quelli di artigianato locale e, in serata, il concerto conclusivo.

Perché “(In)Colti”

Il nome scelto non è un caso. “(In)Colti” richiama l’immagine del prato lasciato libero di crescere secondo la propria natura, dove ogni pianta (che sia un fiore o quella che qualcuno chiamerebbe erbaccia) trova pari dignità e spazio per esprimersi. È la stessa libertà che gli organizzatori vogliono restituire ad arte e cultura: un terreno comune dove le diverse forme espressive del territorio, senza gerarchie, possano fiorire fianco a fianco.

«Con “(In)Colti Festival” vogliamo dare vita a uno spazio dove l’arte e la cultura della nostra comunità possano crescere libere, senza etichette e senza gerarchie – spiega Pasquale Bruno, collaboratore de La BoTTega del Sottoscala e uno degli organizzatori –. Come in un prato incolto, dove ogni pianta trova il proprio spazio per esprimersi, vogliamo che ad Aiello del Sabato artisti, artigiani, scrittori e musicisti del nostro territorio abbiano la stessa dignità e la stessa possibilità di essere protagonisti».

Il programma

Nel corso del pomeriggio, dalle 17:00, spazio alla parola all’interno del teatro guidato da Nicola Mariconda. Vi saranno una serie di talk dedicati alla scrittura, realizzati in collaborazione con la casa editrice Il Papavero, che sostiene il festival ed è presente con un proprio stand dedicato ai suoi titoli.

Claudio Sara, protagonista di una menzione a SanremoWriters2026, presenterà il libro “Oltre la passione” durante un talk insieme a Carmen Barbaro, autrice de “La saponificatrice di Correggio”;

Francesco Maria Olivo sarà invece protagonista di un’intervista dedicata al suo “Diario di un misantropo inadempiente”.

Nel mentre il pubblico potrà visitare le mostre d’arte e fotografia e gli stand di artigianato locale, oltre a degustare le proposte degli stand enogastronomici del territorio.

A chiudere la giornata, dalle ore 21:00 circa, il concerto serale con tre live in full band, tutti firmati da artisti locali:

Francesco Pergola, in arte Pergola: artista italiano che ama spingersi oltre i confini: cantante, autore, musicista, compositore e produttore discografico. Nel corso degli anni ha attraversato una profonda trasformazione artistica, lasciandosi permeare dalle sonorità inglesi e americane, dando vita al suo album di debutto “Stream!”, in cui si presenta pienamente come cantante e autore in un universo raffinato tra rock e pop. Guidato dall’ispirazione di icone musicali come Peter Gabriel, Pergola porta avanti una scrittura ricca, emotiva e sperimentale. Pubblicato a giugno 2025 con la sua etichetta indipendente Stream Records, “Stream!” fonde la tradizione cantautorale italiana con sfumature di rock, pop, world music e folk, arricchito dalla collaborazione di musicisti internazionali di grande rilievo.

Parabat: progetto nato tra le montagne irpine, che unisce sonorità cupe e aggressive al racconto dell’isolamento di chi vive in una provincia, di chi passa l’inverno tra le montagne, in una terra che ama e odia allo stesso tempo.

Dysapnea: progetto musicale della cantautrice irpina Stella Urciuoli, classe 2005. È il racconto di una rinascita che si fa spazio fra sonorità dark pop ed R&B per emergere in superficie, fuori dall’apnea e arrivare fino a voi.