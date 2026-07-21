Geppino Modica resta in panchina

Il coach sarà ancora il punto di riferimento della prima squadra e della giovanile

Aggiunto da Redazione il 21 luglio 2026.
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coach modicaLa prima, importante conferma della nuova stagione porta il nome di Geppino Modica, che continuerà a guidare la nostra prima squadra anche nel prossimo campionato. Una scelta che rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso fondato su competenza, passione e dedizione. Qualità che, giorno dopo giorno, Coach Modica ha saputo trasmettere dentro e fuori dal campo, diventando un punto di riferimento per tutto l’ambiente gialloblù.

Il suo ruolo, però, andrà ben oltre la guida della prima squadra. Geppino continuerà infatti a essere una figura centrale anche per il settore giovanile, mettendo la propria esperienza al servizio della crescita tecnica, sportiva e umana dei nostri giovani atleti. La sua riconferma è il segnale della volontà di dare continuità al lavoro svolto, consolidando quanto costruito e guardando con entusiasmo e ambizione alle sfide che ci attendono. Bentornato, Coach. Insieme continueremo a scrivere nuove pagine della nostra storia.

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Source: www.irpinia24.it