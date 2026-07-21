Il sindaco Pizza e gli assessori verificano l'avanzamento dei lavori

Un sopralluogo tecnico per verificare da vicino lo stato di avanzamento dei lavori e toccare con mano quello che sarà uno dei più importanti interventi di edilizia scolastica e rigenerazione urbana realizzati negli ultimi anni in città. Questa mattina il Sindaco di Avellino, Nello Pizza, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici, Fondi regionali ed europei, Verde pubblico e cura della città, Smart city e innovazione Enza Ambrosone e all’Assessore alla Pubblica Istruzione, Edilizia scolastica, Gestione e valorizzazione delle strutture sportive comunali e Protezione civile Giuseppe Giacobbe, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere del nuovo Campus scolastico “Dante Alighieri” di via Piave.

Ad accompagnare l’Amministrazione comunale sono stati i professionisti che hanno curato la progettazione esecutiva dell’opera e i tecnici impegnati nella realizzazione dell’intervento. Presenti l’architetto Giuseppe Colucci dello studio “Colucci and Partners” di Pontedera e l’ingegnere Filippo Castagnozzi della “C-Engineering” di Ariano Irpino. Per il Comune hanno partecipato il Responsabile Unico del Procedimento, ingegnere Luigi Cicalese, il Direttore dei lavori, ingegnere Diego Mauriello, l’ispettore di cantiere, ingegnere Federico Iannaccone, il geometra Gianluca Iannaccone a supporto del RUP, e l’ingegnere Ciro Picone, componente della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo. Presenti anche i componenti del Collegio Consultivo Tecnico, architetto Verderosa, ingegnere Famiglietti e dottor Gentile, oltre ai rappresentanti dell’ATI “Unyon – Di.Gi. Lavori”, impresa esecutrice dell’opera.

Durante il sopralluogo è stato possibile visitare le aree del cantiere che hanno raggiunto il maggiore livello di avanzamento, a partire dalla palestra, che presenta il maggiore livello di avanzamento, con gli spalti, i servizi annessi e l’accesso autonomo da via Benedetto Croce. I presenti hanno inoltre percorso il tunnel di collegamento tra la struttura sportiva e i futuri edifici scolastici, visitando gli spazi destinati al refettorio, alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. Successivamente il sopralluogo si è esteso alle aree dove sono ancora in corso le opere strutturali relative al parcheggio interrato e al corpo destinato alla scuola secondaria di primo grado.