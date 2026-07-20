Associazioni unite senza competizione per valorizzare il patrimonio culturale e turistico

Ariano Città dei Grandi Eventi, è nata la rete di promozione culturale delle principali manifestazioni arianesi. Ariano International Film Festival, Ariano Folk Festival, Rievocazione Storica del Dono delle Sacre Spine e Festa della Pizza, insieme per far conoscere la città del Tricolle in Italia e nel mondo. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione in comune.

«Il nostro obiettivo è sempre e soltanto questo: promuovere la nostra città», spiega Giancarlo Sicuranza, presidente dell’Associazione Sante Spine APS, tra le protagoniste del nuovo progetto nato ad Ariano Irpino. Riprende Sicuranza: «Abbiamo voluto dimostrare che quattro associazioni diverse tra loro possono creare un prodotto d’eccellenza, senza competizioni, insieme all’amministrazione. Noi non presentiamo un nuovo marchio o un calendario di eventi ma un modo nuovo di raccontare Ariano. Il successo degli eventi è legato all’incessante lavoro delle associazioni con tutti i soci, i volontari, i collaboratori che, con entusiasmo, donano tempo ed energia per offrire qualcosa di bello alla nostra comunità».