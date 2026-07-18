Legambiente coinvolge bambini e famiglie per promuovere una corretta raccolta differenziata

In occasione della campagna “Riciclaestate” promossa da Legambiente Campania in collaborazione con il CONAI, i volontari del circolo di Legambiente Avellino organizzeranno un momento laboratoriale dedicato a bambini e bambine, durante il quale saranno promosse le buone pratiche da adottare per una corretta raccolta differenziata, da seguire sempre: a casa e anche quando si va in vacanza.

Riciclaestate: un progetto di oltre vent’anni

Da oltre vent’anni, ogni estate Legambiente Campania svolge un progetto itinerante tra coste e aree interne con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza della raccolta differenziata. La campagna mira anche a costruire un dialogo costante con i territori e le amministrazioni locali puntando alla nascita di nuovi esempi virtuosi di sostenibilità.

Il tour di Riciclaestate 2026 partito da pochi giorni da Salerno si concluderà a metà agosto, toccando i principali comuni campani.

Il Sindaco di Summonte Ivo Capone, esprime grande soddisfazione: “Accogliamo la tappa di Riciclaestate a Summonte perché crediamo fermamente che l’educazione ambientale debba partire dai più piccoli. Le buone pratiche, quando vengono trasmesse ai bambini e alle bambine, producono sempre effetti concreti e duraturi, contribuendo a costruire una comunità più consapevole e rispettosa dell’ambiente. Lo abbiamo già sperimentato con il progetto “Piantamola”, attraverso il quale i nostri piccoli cittadini hanno adottato un’aiuola della piazza del paese e continuano a prendersene cura con entusiasmo e senso di responsabilità. È la dimostrazione che, se coinvolti e responsabilizzati, i bambini diventano protagonisti del cambiamento e ambasciatori di comportamenti virtuosi anche all’interno delle proprie famiglie. Sono certo che questa iniziativa contribuirà a far crescere una vera e propria massa critica di cittadini consapevoli, capaci di promuovere una corretta raccolta differenziata e un riciclo responsabile dei rifiuti. È da questi piccoli gesti quotidiani che nasce il futuro sostenibile della nostra comunità.”

Antonio Dello Iaco, vicepresidente di Legambiente Avellino, dichiara: “La sensibilizzazione ambientale sulla raccolta differenziata è fondamentale per le nostre comunità. Bisogna partire dai più piccoli per garantire un futuro più sostenibile ai piccoli comuni campani che possono facilmente diventare pionieri della tutela dell’ambiente. Fare bene la raccolta differenziata non deve solo diventare un’abitudine ma deve essere un gesto consapevole che aiuta il pianeta, dà nuova vita a oggetti che non usiamo più e riduce tasse e oneri per gli enti locali”.