Formazione professionale e occupazione al centro del confronto tra istituzioni, enti e Agenzie per il Lavoro

Una rete stabile tra enti di formazione, Agenzie per il Lavoro, istituzioni e mondo accademico per rafforzare il sistema della formazione professionale e renderlo sempre più efficace nel rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. È questo il messaggio emerso dal convegno “La Formazione Professionale in Campania: dall’apprendimento all’inserimento occupazionale”, promosso da Assofor ETS – Associazione Organismi di Formazione, che ha segnato anche l’avvio ufficiale delle attività del nuovo Dipartimento Campania dell’associazione. L’incontro, ospitato al Ramada by Wyndham Naples, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo universitario, degli enti di formazione e delle Agenzie per il Lavoro, chiamati a confrontarsi sulle prospettive della formazione professionale e sulle politiche necessarie per favorire l’occupazione, con particolare attenzione ai giovani.

“Assofor nasce nel 2011 con l’obiettivo di fare rete tra enti di formazione, Agenzie per il Lavoro, scuole, ITS Academy e tutti i soggetti accreditati che operano nel settore della formazione – ha dichiarato il presidente Antonio Oliveri –. Il nostro compito è creare servizi, opportunità di crescita, momenti di confronto, ricerca e rappresentanza, affinché gli operatori possano dialogare con le istituzioni e contribuire concretamente allo sviluppo delle politiche formative. Con l’apertura della sede di Napoli e del Dipartimento Campania rafforziamo la nostra presenza sul territorio, offrendo agli enti uno spazio di coordinamento e rappresentanza. La formazione deve accompagnare le persone dall’apprendimento fino all’occupazione, rispondendo ai fabbisogni di cittadini e imprese”.

Per il direttore del Dipartimento Campania, Giovanni Sorvillo, l’avvio delle attività rappresenta un passaggio strategico per l’intero comparto regionale. “Il nostro obiettivo è rappresentare le esigenze degli enti di formazione e delle Agenzie per il Lavoro della Campania, costruendo un dialogo costante con le istituzioni regionali e mettendo il territorio in connessione con la rete nazionale di Assofor. Solo attraverso il coordinamento e la condivisione delle esperienze è possibile sviluppare politiche formative serie, innovative e realmente capaci di creare opportunità per il settore e per i cittadini”.

Nel corso del convegno è intervenuto anche Raffaele Sibilio, professore di Sociologia Generale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha evidenziato la necessità di rafforzare il legame tra formazione e occupazione. “La formazione deve diventare un processo permanente, capace di accompagnare le persone lungo tutto l’arco della vita. Solo così sarà possibile costruire un rapporto virtuoso con il mercato del lavoro. Servono integrazione, coprogettazione e la capacità di preparare persone competenti, adattabili e in grado di anticipare i cambiamenti imposti dall’innovazione tecnologica e dalle trasformazioni economiche”.

A sottolineare il ruolo delle istituzioni è stato Giovanni Mensorio, presidente della Terza Commissione consiliare permanente della Regione Campania. “Momenti di confronto come questo rappresentano un valore aggiunto per migliorare le politiche regionali dedicate alla formazione. Il dialogo con il mondo dell’associazionismo e con gli operatori del settore è fondamentale per costruire risposte sempre più efficaci rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e del territorio”.

Per Giovanni D’Avenia, componente del Consiglio Direttivo nazionale di Assofor, il convegno ha rappresentato anche il battesimo operativo dell’associazione in Campania. “Con questa iniziativa Assofor porta in Campania un modello nazionale di rappresentanza e valorizzazione degli enti accreditati. La formazione è un pilastro che riguarda tutte le età: giovani, lavoratori, adulti e gli stessi formatori. Investire sulle competenze significa investire sul futuro del Paese”.

Con l’avvio del Dipartimento Campania, Assofor punta a consolidare una presenza stabile sul territorio regionale, mettendo in rete competenze, esperienze e professionalità per contribuire alla crescita del sistema della formazione professionale e favorire un dialogo costante con le istituzioni sulle politiche del lavoro e dello sviluppo delle competenze.