Riconoscimenti alle nuove imprese agricole che puntano su innovazione e sostenibilità

Appuntamento domenica 19 luglio 2026 alla Rocca dei Rettori di Benevento, a partire dalle ore 19 per scoprire, nel corso di una serata di Gala organizzata dalla Coldiretti Campania, quali sono i vincitori e quali le innovazioni apportate al mondo dell’agricoltura.

«Con Oscar Green – spiega il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli – si vuole valorizzare la capacità delle nuove generazioni di innovare in agricoltura e costruire il futuro del settore agroalimentare attraverso talento, idee e multifunzionalità. Per Coldiretti i giovani rappresentano il vero valore economico e sociale del nostro Paese».

Saranno presenti alla premiazione, fra gli altri, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, l’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, il presidente della Commissione Agricoltura Raffaele Aveta e i delegati di Coldiretti Giovani Impresa di tutte le province.

L’edizione di quest’anno, sul tema “Giovani Oggi”, vede in lizza le seguenti categorie di concorso: “Campagna Amica” premia i progetti che valorizzano i prodotti dell’agroalimentare italiano attraverso la filiera corta, i mercati contadini, il turismo rurale e le attività ricettive delle aziende agricole.

“Impresa Digitale e Sostenibile” è dedicata alle imprese che innovano grazie alla digitalizzazione e alla sostenibilità, puntando su economia circolare, recupero degli scarti, produzione di energia e risparmio delle risorse naturali.

“Coltiviamo Insieme” valorizza i partenariati tra agricoltura, inclusione sociale e territorio, coinvolgendo enti pubblici, scuole, università e aziende agricole impegnate in servizi socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo per persone svantaggiate o con disabilità.

“+Impresa” premia invece le aziende agricole capaci di affrontare un mercato sempre più competitivo e internazionale grazie alla visione imprenditoriale. Previsti premi speciali per l’Agri Influencer e le scuole che formano gli agricoltori del domani.