Oscar Green premia i giovani agricoltori
Riconoscimenti alle nuove imprese agricole che puntano su innovazione e sostenibilità
Appuntamento domenica 19 luglio 2026 alla Rocca dei Rettori di Benevento, a partire dalle ore 19 per scoprire, nel corso di una serata di Gala organizzata dalla Coldiretti Campania, quali sono i vincitori e quali le innovazioni apportate al mondo dell’agricoltura.
«Con Oscar Green – spiega il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli – si vuole valorizzare la capacità delle nuove generazioni di innovare in agricoltura e costruire il futuro del settore agroalimentare attraverso talento, idee e multifunzionalità. Per Coldiretti i giovani rappresentano il vero valore economico e sociale del nostro Paese».
Saranno presenti alla premiazione, fra gli altri, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, l’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, il presidente della Commissione Agricoltura Raffaele Aveta e i delegati di Coldiretti Giovani Impresa di tutte le province.
L’edizione di quest’anno, sul tema “Giovani Oggi”, vede in lizza le seguenti categorie di concorso: “Campagna Amica” premia i progetti che valorizzano i prodotti dell’agroalimentare italiano attraverso la filiera corta, i mercati contadini, il turismo rurale e le attività ricettive delle aziende agricole.
“Impresa Digitale e Sostenibile” è dedicata alle imprese che innovano grazie alla digitalizzazione e alla sostenibilità, puntando su economia circolare, recupero degli scarti, produzione di energia e risparmio delle risorse naturali.
“Coltiviamo Insieme” valorizza i partenariati tra agricoltura, inclusione sociale e territorio, coinvolgendo enti pubblici, scuole, università e aziende agricole impegnate in servizi socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo per persone svantaggiate o con disabilità.
“+Impresa” premia invece le aziende agricole capaci di affrontare un mercato sempre più competitivo e internazionale grazie alla visione imprenditoriale. Previsti premi speciali per l’Agri Influencer e le scuole che formano gli agricoltori del domani.
“Più di tre giovani imprenditori agricoli su quattro (77%) con laurea o diploma universitario hanno seguito corsi di studio diversi da quello agrario, dalle lettere all’ingegneria, per poi scegliere di costruirsi un futuro in campagna. Ad affermarlo una nostra analisi, su dati Istat, diffusa in occasione di questa edizione dell’Oscar Green, il premio di Coldiretti Giovani Impresa ad aziende e start up che generano sviluppo e lavoro” spiega Angelica De Ieso, delegata di Coldiretti Giovani Impresa Campania.
Source: www.irpinia24.it