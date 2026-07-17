Al Maschio Angioino arrivano BGKO, Quintorigo & John De Leo e Suzanne Vega

È ufficialmente iniziata ieri, 16 luglio, la nuova edizione di Musica al Castello 2026, la rassegna di concerti gratuiti che animerà fino al 25 luglio il cortile monumentale di Castel Nuovo, il celebre Maschio Angioino. L’iniziativa, promossa e finanziata dal Comune di Napoli per Napoli Città della Musica nell’ambito della manifestazione Estate a Napoli 2026, ha aperto i battenti con il concerto di Bassolino e prosegue stasera con le esibizioni dei giovanissimi Mario Mario e Gioia Lucia .

Dopo questa prima, entusiasmante apertura, il cartellone entra nel vivo con due serate di altissimo profilo per qualità artistica e trasversalità di generi.

Sabato 18 luglio: l’energia world della Barcelona Gipsy BalKan Orchestra

Alle ore 21:00 (apertura cancelli ore 20:00 con ingresso libero fino ad esaurimento posti) sarà la volta della Barcelona Gipsy BalKan Orchestra (BGKO) . L’acclamato ensemble internazionale, con base a Barcellona e nato nel 2012, è celebre in tutto il mondo per aver saputo modernizzare e mantenere vive le vibranti tradizioni musicali dei Balcani, del Mediterraneo e del Medio Oriente, regalando al pubblico un’esperienza musicale travolgente e ricca di contaminazioni .

Domenica 19 luglio: la rivoluzione sonora di Quintorigo & John De Leo

Alle ore 21:00 (apertura cancelli ore 20:00 con ingresso libero fino ad esaurimento con posti a sedere) il palco del Maschio Angioino ospiterà uno dei sodalizi più geniali e rivoluzionari della scena italiana: Quintorigo & John De Leo. Nati alla fine degli anni ’90, hanno scardinato i confini tra i generi fondendo musica classica, jazz, pop, rock e avanguardia sperimentale-vocale, diventando un punto di riferimento per il rock alternativo italiano. Dopo una dolorosa separazione artistica avvenuta nel 2004, la formazione originale è tornata a esibirsi insieme dal vivo, regalando al pubblico napoletano una serata di pura eccellenza musicale .

La rassegna proseguirà con altre due serate di grande richiamo: il 20 luglio, protagoniste le due talentuose artiste napoletane Altea e Sara Gioielli, che alterneranno musica folk, atmosfere classiche e sonorità contemporanee . Il culmine della settimana sarà raggiunto martedì 21 luglio (con posti a sedere) con l’attesissimo concerto della leggendaria cantautrice statunitense Suzanne Vega, icona del revival neo-folk e autrice di successi senza tempo come “Luka” e “Tom’s Diner” .