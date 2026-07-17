Decisivi i consigli dei Carabinieri e la chiamata al 112 delle persone coinvolte

Nella serata di ieri, a Gesualdo, sono stati registrati vari tentativi di truffa ai danni di anziani del posto, tutti messi in atto con la tecnica del cosiddetto “finto Carabiniere” o “finto nipote”.

I malviventi hanno contattato telefonicamente le potenziali vittime, cercando di convincerle a consegnare denaro o oggetti di valore con il pretesto di presunte emergenze che avrebbero coinvolto un familiare.

Fortunatamente, gli anziani presi di mira, ricordando i consigli ricevuti durante i numerosi incontri organizzati dai militari della locale Stazione Carabinieri, hanno immediatamente intuito il tentativo di raggiro e hanno contattato il Numero Unico di Emergenza “112”, consentendo il tempestivo intervento delle pattuglie dell’Arma.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.

L’Arma dei Carabinieri ha intensificato la campagna di sensibilizzazione per aiutare la popolazione a riconoscere questi tentativi di truffa e il modus operandi dei malviventi. L’obiettivo è proteggere le persone più vulnerabili e ridurre il numero di vittime.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino raccomandano di mantenere alta l’attenzione, poiché i truffatori potrebbero mettere in atto nuove modalità per ingannare le vittime.

Bisogna, in particolare: