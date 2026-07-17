CIP e Regione Campania insieme per lo sport inclusivo

De Sanctis e Fico avviano un confronto su finanziamenti, impianti e sviluppo del movimento paralimpico

Continua il percorso di confronto istituzionale avviato dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, con le istituzioni nazionali e regionali per consolidare la collaborazione tra il CIP e i territori e rafforzare le politiche a sostegno dello sport paralimpico.

Nel corso dell’incontro con il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sono stati affrontati i principali temi legati allo sviluppo del movimento paralimpico sul territorio regionale, con particolare attenzione al sostegno delle attività del Comitato Regionale CIP Campania, al potenziamento delle infrastrutture sportive dedicate e alla promozione di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dell’inclusione attraverso lo sport. All’incontro ha preso parte anche il Presidente del CIP Campania, Carmine Mellone.

Tra le proposte illustrate dal Presidente De Sanctis figurano l’attivazione di un finanziamento stabile a favore del Comitato Regionale CIP Campania, in linea con quanto già avviene in numerose altre regioni e nel rispetto della normativa regionale sullo sport, l’individuazione di una sede più funzionale per le attività del Comitato, il completamento del Centro Paralimpico di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, attraverso un sostegno economico dedicato e il supporto alla realizzazione di una grande manifestazione promozionale prevista per il prossimo ottobre in Piazza del Plebiscito, nell’ambito delle iniziative legate a Napoli Capitale Europea dello Sport.

L’incontro si è svolto in un clima di piena collaborazione, confermando la volontà condivisa di rafforzare il dialogo tra Regione Campania e Comitato Italiano Paralimpico per favorire la crescita della pratica sportiva delle persone con disabilità e promuovere una sempre maggiore diffusione dei valori dell’inclusione.

“Ho riscontrato nel Presidente Fico grande attenzione e disponibilità nei confronti delle esigenze del movimento paralimpico italiano e, in particolare, di quello campano. Abbiamo condiviso la necessità di rafforzare il sostegno al Comitato Regionale, completare il Centro Paralimpico di Montecorvino Rovella e costruire insieme iniziative di grande valore per il territorio, a partire dalla manifestazione che intendiamo organizzare a ottobre a Napoli, in Piazza del Plebiscito. La Campania è l’unica Regione che, pur disponendo di una legge sullo sport, non ha mai destinato un finanziamento al Comitato Regionale CIP né previsto un fondo a sostegno dell’attività promozionale sul territorio. Un primo contributo rappresenterebbe un passo molto importante, coerente con il ruolo del Comitato Italiano Paralimpico e con la sua mission di promuovere la piena inclusione attraverso lo sport” ha dichiarato il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis. “Sono convinto che una collaborazione sempre più stretta tra il Comitato Italiano Paralimpico e le Regioni rappresenti la strada migliore per incrementare le attività di promozione e di avviamento allo sport paralimpico, garantendo un’azione sempre più efficace e uniforme su tutto il territorio nazionale”, ha concluso De Sanctis.

L’incontro con la Regione Campania si inserisce nel programma di confronti istituzionali promosso dal Presidente De Sanctis con le amministrazioni regionali, con l’obiettivo di consolidare una rete di collaborazione capace di sostenere la crescita del movimento paralimpico e di favorire, in tutto il Paese, politiche sempre più efficaci a beneficio delle persone con disabilità attraverso lo sport. Dopo gli incontri già svolti con le Regioni Veneto, Trentino, Umbria, Calabria, Lombardia, Molise e Liguria, il Presidente De Sanctis proseguirà il ciclo di visite istituzionali con una tappa in Abruzzo, in programma nel corso di questo mese.