Denunciato un 33enne dopo l'inseguimento dei Carabinieri. Sequestrato il veicolo senza targhe

Continua l’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati e al contrasto di ogni forma di illegalità.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un 33enne di San Martino Valle Caudina, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di fuga pericolosa.

L’episodio si è verificato questa notte nella Valle Caudina, quando i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt al conducente di un’autovettura priva di targhe.

L’automobilista, invece di fermarsi, si è dato alla fuga, dando origine a un inseguimento nel corso del quale ha tenuto una condotta di guida tale da determinare una situazione di pericolo anche per gli altri utenti della strada, allertati dai lampeggianti e dalla sirena della “Gazzella”.

La fuga si è conclusa al confine con la provincia di Benevento, dove i due occupanti hanno abbandonato l’auto e sono scappati a piedi nella vegetazione.

Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare e bloccare il 33enne, che aveva il volto coperto da un cappuccio.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati all’identificazione del secondo soggetto e alla verifica di eventuali collegamenti con episodi criminali.