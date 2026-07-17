Nasce il concorso nazionale per valorizzare nuovi autori e drammaturgia contemporanea

Il Comune di Baronissi istituisce il “Premio Nazionale Margherita Rago – Iª Edizione”, un nuovo appuntamento culturale dedicato alla memoria dell’attrice baronissese Margherita Rago, scomparsa nel marzo 2026 all’età di 63 anni dopo una lunga malattia.

Diplomata nel 1994 presso l’Accademia dello Spettacolo di Baronissi, Rago è stata una delle interpreti più apprezzate del panorama teatrale campano, protagonista di numerose produzioni e particolarmente legata al ruolo di Filumena Marturano, che ha segnato una parte importante della sua carriera artistica. Il suo talento, la sua passione e il profondo legame con il territorio ne hanno fatto un punto di riferimento per il teatro salernitano e per intere generazioni di artisti.

Promosso dal Comune di Baronissi insieme all’Accademia dello Spettacolo e del Musical di Baronissi, in collaborazione con la giuria del premio formata dalle associazioni Scena Teatro, Teatro Nuovo, Dragon Sarno e Pasquale De Cristofaro, il Premio nasce con l’obiettivo di onorare la memoria di Margherita e valorizzare la drammaturgia contemporanea attraverso un concorso nazionale riservato a monologhi inediti sul tema “La condizione femminile“.

La selezione delle opere sarà affidata alla giuria composta dai rappresentanti delle associazioni, che individuerà i cinque migliori monologhi. I testi finalisti saranno interpretati durante la Serata di Gala, in programma a luglio 2027 all’Anfiteatro di Baronissi, da attrici di rilievo nazionale. Il vincitore sarà decretato dal voto del pubblico presente. La manifestazione si concluderà con un momento di ricordo dedicato a Margherita Rago attraverso le testimonianze di colleghi, amici e allievi.

Il Premio si inserisce nella strategia dell’Amministrazione comunale volta a promuovere Baronissi come città della cultura, del teatro e dei diritti, creando un appuntamento annuale capace di valorizzare nuovi autori, nuovi talenti e il patrimonio artistico del territorio.

«Margherita Rago ha rappresentato con il suo talento, la sua sensibilità e il suo straordinario percorso artistico un motivo di orgoglio per l’intera comunità di Baronissi» – dichiara la Sindaca Anna Petta. Istituire un Premio Nazionale che porta il suo nome significa trasformare il ricordo di una grande donna e di una grande attrice in un’eredità culturale viva, capace di ispirare le nuove generazioni e di rafforzare il ruolo della nostra città nel panorama teatrale italiano. A breve sarà pubblicato il bando integrale».

«Questo Premio nasce dalla volontà di unire memoria e futuro» – prosegue il Sindaco Anna Petta. «Attraverso il teatro vogliamo ricordare una protagonista della cultura del nostro territorio e, allo stesso tempo, offrire uno spazio di crescita ai nuovi autori, promuovendo una riflessione su un tema di grande attualità come la condizione femminile. Baronissi investe nella cultura con un progetto destinato a diventare un punto di riferimento nazionale».

«Margherita Rago è stata una nostra allieva, ma soprattutto un esempio di passione, dedizione e amore per il teatro – dichiara la Direzione dell’Accademia dello Spettacolo e del Musical di Baronissi – Per questo abbiamo accolto con entusiasmo l’invito del Comune a condividere un progetto che non celebra soltanto il suo ricordo, ma crea nuove opportunità per giovani autori e interpreti. È il modo più bello per far continuare a vivere il suo insegnamento attraverso l’arte».