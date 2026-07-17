Accordo tra Regione, Comune e sindacati: previste 85 assunzioni per la continuità del servizio

Dal 1° agosto AIR Campania gestirà il trasporto pubblico urbano nella città di Benevento.

Dopo l’intesa raggiunta con la Regione Campania e il Comune di Benevento per l’affidamento emergenziale del servizio fino al termine dell’anno, resa possibile grazie all’impegno del vicepresidente della Regione con delega ai Trasporti, Mario Casillo, del presidente della Commissione regionale, Luca Cascone, e del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, AIR Campania ha sottoscritto oggi il protocollo d’intesa con le Organizzazioni Sindacali per l’assunzione degli 85 dipendenti del precedente gestore.

È stato inoltre pubblicato il bando per la selezione del personale e sono già state programmate, per la prossima settimana, le visite mediche propedeutiche all’inserimento in servizio.

AIR Campania assorbirà il personale con contratti a tempo indeterminato e determinato. Per i 14 lavoratori che saranno assunti con contratto a tempo determinato è previsto un percorso di riqualificazione professionale finalizzato alla stabilizzazione.

«Non lasciamo nessuno indietro – ha dichiarato l’Amministratore unico di AIR Campania, Anthony Acconcia -. Insieme alla Regione Campania e al Comune di Benevento ci siamo fatti carico di trovare una soluzione che assicurasse la continuità occupazionale dei lavoratori e, al tempo stesso, la prosecuzione di un servizio essenziale per i cittadini. Nel frattempo, sono a buon punto anche le attività necessarie per avviare il trasporto pubblico nei tempi previsti, offrendo un sistema efficiente e affidabile».