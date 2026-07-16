Firmato a Kiev in Ucraina il partenariato sui droni

Ieri la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è recata a Kiev, in Ucraina, dove ha firmato un partenariato per l’industria della difesa, comprendente un nuovo accordo sui droni volto a promuovere la produzione di droni e di sistemi anti-drone tra gli Stati membri dell’UE e l’Ucraina. Il partenariato rappresenta un importante passo avanti nell’integrazione delle industrie della difesa europea e ucraina, con l’obiettivo di aumentare rapidamente la produzione di capacità militari già dimostratesi efficaci sul campo, rafforzando al contempo la capacità industriale del settore della difesa attraverso investimenti a lungo termine.

La Commissione ha inoltre lanciato l’accordo UE-Ucraina sui droni per rafforzare la cooperazione nelle tecnologie dei droni e dei sistemi anti-drone. L’iniziativa istituisce un quadro europeo volto a favorire ulteriori accordi nazionali e a sostenere finanziariamente l’ampliamento della produzione congiunta e degli ordinativi. Il progetto si basa su imprese comuni (joint ventures) tra aziende ucraine ed europee selezionate e fungerà da modello per accelerare la produzione e la diffusione di capacità già sperimentate sul campo anche in altri settori, come i sistemi missilistici balistici e antibalistici, promuovendo la cooperazione lungo l’intera catena di approvvigionamento dell’industria della difesa.

Sempre ieri, la Commissione ha erogato un ulteriore miliardo di € destinato ai droni nell’ambito del prestito di sostegno all’Ucraina da 90 miliardi di €. A breve seguirà un piano di erogazione da 10 miliardi di € per finanziare ulteriormente droni, missili e aerei da combattimento.

Dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala nel 2022, il sostegno complessivo dell’Unione europea all’Ucraina ha raggiunto i 216,7 miliardi di €.

A Kiev la Presidente von der Leyen ha incontrato il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy, che le ha conferito l’Ordine d’Europa, in riconoscimento del suo impegno nella costruzione di un futuro comune tra l’Unione europea e l’Ucraina. In tale occasione la Presidente ha pronunciato un discorso.

Successivamente, la Presidente von der Leyen ha rilasciato una dichiarazione congiunta alla stampa insieme al presidente Zelenskyy. Ha inoltre partecipato alla cerimonia per la Giornata dello Stato ucraino, alla presenza del presidente Zelenskyy e della First Lady Olena Zelenska.

La presidente ha quindi preso parte al Vertice dell’Europa sud-orientale, che ha riunito i leader di Albania, Croazia, Grecia, Romania, Moldova e Serbia, per discutere della situazione geopolitica europea in una fase in cui l’andamento del conflitto sta evolvendo a favore dell’Ucraina.

Quella di ieri è stata l’undicesima visita della Presidente von der Leyen in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala.