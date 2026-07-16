Provincia, Montanaro su PNRR e sviluppo

Il Presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, con decreto presidenziale n. 13/2026, ha conferito al Consigliere provinciale e Sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, le deleghe relative alla mobilità strategica, ai grandi progetti, alle politiche energetiche, alle politiche comunitarie e all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, con decreto presidenziale n. 13/2026, ha conferito al Consigliere provinciale e Sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, le deleghe relative alla mobilità strategica, ai grandi progetti, alle politiche energetiche, alle politiche comunitarie e all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La scelta si inserisce in una più ampia strategia amministrativa che punta a rendere la Provincia un interlocutore sempre più autorevole al fianco dei Comuni, capace di coordinare gli interventi strategici, valorizzare le opportunità di finanziamento e promuovere uno sviluppo equilibrato e condiviso dell’intero territorio irpino. Con questo provvedimento prende forma il modello di governance delineato dal Presidente Picone, fondato sulla valorizzazione delle competenze degli amministratori locali e sulla condivisione delle responsabilità di governo dell’Ente. A Montanaro vengono affidati ambiti strategici per il futuro della provincia, con il compito di accompagnare la programmazione nei settori delle infrastrutture, della mobilità, della transizione energetica e delle politiche comunitarie, favorendo la piena attuazione del PNRR e il rafforzamento della capacità progettuale dell’Ente.

“Accolgo questo incarico con orgoglio e con un forte senso del dovere. Ringrazio il Presidente Fausto Picone per la fiducia che ha riposto nella mia persona, affidandomi deleghe che rappresentano il cuore delle politiche di sviluppo della Provincia. Il nostro territorio ha oggi l’opportunità di aprire una nuova stagione amministrativa, fondata sulla capacità di programmare, attrarre investimenti e trasformare le risorse disponibili in opere, servizi e opportunità per cittadini e imprese. Lavorerò con spirito di squadra, mettendo a disposizione l’esperienza maturata come amministratore locale e mantenendo un confronto costante con i sindaci, perché sono loro i primi interpreti delle esigenze delle comunità”. lo dichiara il consigliere provinciale Enrico Montanaro.