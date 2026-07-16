Modifiche alla circolazione ferroviaria per lavori di manutenzione dal 17 al 19 luglio

Dalle ore 23:05 del 17 luglio alle ore 11:00 del 19 luglio, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Villa Literno e Sessa Aurunca per consentire lavori di manutenzione programmata.

In particolare:

alcuni treni Intercity e Intercity notte delle relazioni Milano Centrale /Roma Termini – Napoli Centrale/Salerno/Reggio di Calabria Centrale, Napoli Centrale – Sestri Levante, Reggio di Calabria Centrale/Salerno – Torino Porta Nuova, Roma Termini – Siracusa/Palermo e Roma Termini – Taranto subiscono variazioni di percorso con perdita di alcune fermate intermedie e/o modifiche di orario. Previsto servizio bus per alcuni treni Intercity e Intercity notte.

i treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) delle relazioni Caserta – Formia-Gaeta, Roma Termini – Napoli Centrale, Napoli Centrale – Formia-Gaeta, Roma Termini – Villa Literno, Roma Termini – Benevento, Napoli Centrale – Boiano, Napoli Centrale – Minturno- Scauri, e Roma – Benevento subiscono variazioni di orario, cancellazioni totali o parziali. Attivo servizio con bustra le stazioni di Caserta – Villa Literno/Aversa; Napoli Centrale/Villa Literno –Sessa Aurunca; Villa Literno – Formia/Minturno.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale e i posti disponibili potrebbero risultare inferiori rispetto al normale servizio ferroviario. Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette e monopattini elettrici e non sono ammessi animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.