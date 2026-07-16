Lavori sulla linea, stop ai treni

Modifiche alla circolazione ferroviaria per lavori di manutenzione dal 17 al 19 luglio

Aggiunto da Redazione il 16 luglio 2026.
Tags della Galleria ATTUALITA', PRIMO PIANO

pexels-antonio-garcia-prats-1579305-33355412Dalle ore 23:05 del 17 luglio alle ore 11:00 del 19 luglio, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Villa Literno e Sessa Aurunca per consentire lavori di manutenzione programmata.

In particolare:

  • alcuni treni Intercity e Intercity notte delle relazioni Milano Centrale /Roma Termini – Napoli Centrale/Salerno/Reggio di Calabria Centrale, Napoli Centrale – Sestri Levante, Reggio di Calabria Centrale/Salerno – Torino Porta Nuova, Roma Termini – Siracusa/Palermo e Roma Termini – Taranto subiscono variazioni di percorso con perdita di alcune fermate intermedie e/o modifiche di orario. Previsto servizio bus per alcuni treni Intercity e Intercity notte.
  • i treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) delle relazioni Caserta – Formia-Gaeta, Roma Termini – Napoli Centrale, Napoli Centrale – Formia-Gaeta, Roma Termini – Villa Literno, Roma Termini – Benevento, Napoli Centrale – Boiano, Napoli Centrale – Minturno- Scauri, e Roma – Benevento subiscono variazioni di orario, cancellazioni totali o parziali. Attivo servizio con bustra le stazioni di Caserta – Villa Literno/Aversa; Napoli Centrale/Villa Literno –Sessa Aurunca; Villa Literno – Formia/Minturno.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale e i posti disponibili potrebbero risultare inferiori rispetto al normale servizio ferroviario. Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette e monopattini elettrici e non sono ammessi animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it