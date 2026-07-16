Due mattinate dedicate alla prevenzione a Sant'angelo dei Lombardi

Giovedì 23, presso il Presidio Ospedaliero di Sant’Angelo dei Lombardi, e mercoledì 29 luglio, presso l’Ospedale di Ariano Irpino, due mattinate dedicate alla prevenzione in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e la IAPB.

Prendersi cura della propria vista anche durante i mesi estivi. L’Asl Avellino aderisce alla campagna “La prevenzione non va in vacanza 2026″, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (ETS-APS) – Sezione Territoriale di Avellino – e la IAPB Italia Onlus, volta a sensibilizzare le persone sull’importanza di una corretta prevenzione e sulla tutela della salute dei propri occhi.

Per l’occasione, verranno offerte due mattine di screening e visite oculistiche gratuite, su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Di seguito il calendario degli appuntamenti in programma:

Ariano Irpino – Giovedì 23 luglio 2026

Presso l’ambulatorio oculistico dell’Ospedale “Frangipane-Bellizzi”

dalle ore 08:30 alle 13:00

Sant’Angelo dei Lombardi – Mercoledì 29 luglio 2026

Presso l’ambulatorio oculistico dell’Ospedale “Criscuoli – Frieri”

dalle ore 08:30 alle 13:00

Per accedere alle visite gratuite è obbligatoria la prenotazione. I cittadini interessati possono contattare la segreteria dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti al numero 0825.782178, attivo da lunedì a mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 11:30.