La prevenzione non va in vacanza 2026

Due mattinate dedicate alla prevenzione a Sant'angelo dei Lombardi

Aggiunto da Redazione il 16 luglio 2026.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SALUTE

La prevenzione non va in vacanza 2026Giovedì 23, presso il Presidio Ospedaliero di Sant’Angelo dei Lombardi, e mercoledì 29 luglio, presso l’Ospedale di Ariano Irpino, due mattinate dedicate alla prevenzione in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e la IAPB.

Prendersi cura della propria vista anche durante i mesi estivi. L’Asl Avellino aderisce alla campagna “La prevenzione non va in vacanza 2026″, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (ETS-APS) – Sezione Territoriale di Avellino – e la IAPB Italia Onlus, volta a sensibilizzare le persone sull’importanza di una corretta prevenzione e sulla tutela della salute dei propri occhi.

Per l’occasione, verranno offerte due mattine di screening e visite oculistiche gratuite, su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Di seguito il calendario degli appuntamenti in programma:

  • Ariano Irpino – Giovedì 23 luglio 2026
    Presso l’ambulatorio oculistico dell’Ospedale “Frangipane-Bellizzi”
    dalle ore 08:30 alle 13:00
  • Sant’Angelo dei Lombardi – Mercoledì 29 luglio 2026
    Presso l’ambulatorio oculistico dell’Ospedale “Criscuoli – Frieri”
    dalle ore 08:30 alle 13:00

Per accedere alle visite gratuite è obbligatoria la prenotazione. I cittadini interessati possono contattare la segreteria dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti al numero 0825.782178, attivo da lunedì a mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 11:30.

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Source: www.irpinia24.it