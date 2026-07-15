Dal 17 al 19 luglio Torrecuso (BN) celebra tradizione e futuro

Dal 17 al 19 luglio il centro storico di Torrecuso torna a essere il palcoscenico di “Up & Bascio”, il festival che unisce cultura, musica, tradizioni, enogastronomia e partecipazione. Un’edizione che segna un nuovo inizio e che porta con sé un messaggio chiaro: “Torrecuso: Tradizione che unisce, futuro che costruiamo”.

Up & Bascio 2026 nasce dalla convinzione che il futuro di un paese si costruisca facendo rete, condividendo idee e mettendo insieme energie, competenze e visioni. Per questo l’edizione 2026 rappresenta molto più di un appuntamento estivo: segna l’avvio di una nuova stagione di collaborazione.

La Nuova Pro Loco Torricolus APS, il Forum Giovani Torrecuso e Gramigna – Associazione di Promozione Sociale hanno infatti deciso di unire le proprie forze per dare vita a un progetto condiviso. Un percorso reso possibile anche grazie alla collaborazione, alla disponibilità e al sostegno dell’Amministrazione comunale di Torrecuso, che ha creduto nell’iniziativa accompagnandone la realizzazione.

Un’alleanza che va oltre l’organizzazione di una manifestazione e diventa il simbolo di una comunità che sceglie di crescere insieme, coinvolgendo istituzioni, associazioni, cittadini e nuove generazioni.

Up & Bascio non è soltanto un festival, ma un invito a vivere Torrecuso con occhi nuovi, percorrendone i vicoli, riscoprendone le piazze, ascoltandone le storie e incontrandone le persone. Un viaggio che attraversa simbolicamente l’”Up” e il “Bascio” del borgo, mettendo in dialogo passato e futuro, tradizione e innovazione, memoria e nuove prospettive.

Per tre giorni il cuore del paese si trasformerà in un grande spazio aperto alla cultura, alla socialità e alla partecipazione, con un programma ricco di appuntamenti pensati per tutte le età.

Venerdì 17 luglio il festival prenderà il via alle ore 19 nella Sala Nicchie con il convegno “Semi di Comunità e Inclusione”, dedicato ai temi del Terzo Settore e dello sviluppo delle Aree Interne. Alle 20 spazio al Flashbook d’Estate, mentre dalle 21 il centro storico si animerà con la musica dal vivo e il cineforum “Annunziata sotto le stelle”. A mezzanotte chiusura con il DJ set.

Sabato 18 luglio si aprirà alle 19 con le Letture ad alta voce, seguite alle 20 dall’aperitivo “Tra Monte e Bollicine”, un viaggio tra vino, territorio e convivialità. Dalle 21 torneranno protagonisti la musica live e il cineforum, prima del DJ set che accompagnerà la serata.

Domenica 19 luglio sarà dedicata alle tradizioni più autentiche di Torrecuso. Alle 18 è in programma l’atteso Palio del Castello, seguito alle 21 dalla Sfilata sotto le stelle. Alle 22 il concerto finale chiuderà la manifestazione con una grande festa collettiva.

Protagonisti dell’evento saranno anche il vino e le eccellenze enogastronomiche locali, capaci di trasformare ogni incontro in un’esperienza di convivialità e di valorizzazione delle produzioni che rendono Torrecuso conosciuta ben oltre i confini sanniti.

«Il vero valore di questa edizione va oltre il programma – spiegano gli organizzatori –. Up & Bascio 2026 rappresenta una scelta condivisa: quella di credere che associazioni, giovani, istituzioni e cittadini possano essere protagonisti di un percorso comune, capace di rafforzare il tessuto sociale del borgo, valorizzarne le eccellenze e generare nuove opportunità per il territorio».

«Ci sono festival che si ricordano per gli spettacoli e altri che lasciano un segno. Up & Bascio 2026 vuole essere proprio questo: un’esperienza di comunità, un laboratorio di idee e un’occasione per raccontare una Torrecuso viva, accogliente e proiettata verso il futuro, senza dimenticare le proprie radici».

L’evento si svolge con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Torrecuso ed è realizzato in sinergia con ARCI Benevento, Torre Aperta, Nico Falanghi – Divulgatore Enoturistico, Maria Franchi – Wedding Planner, Borghi della Lettura e la Parrocchia Sant’Erasmo di Torrecuso.