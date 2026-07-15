Il presidente di Confesercenti Avellino premiato alla Camera dei Deputati

La Confesercenti provinciale di Avellino esprime soddisfazione per il prestigioso premio assegnato al presidente dell’associazione, Giuseppe Marinelli, a Roma, presso la Camera dei Deputati.

L’Italian Best Company è un riconoscimento nazionale attribuito a imprenditori e professionisti che si distinguono nel settore di riferimento per l’impegno dimostrato sul campo e per i risultati raggiunti nella propria attività.

Per il dirigente di vertice dell’associazione di categoria irpina, si tratta anche di un riconoscimento del lavoro quotidiano che ormai da molti anni svolge con l’organizzazione per la tutela, il rilancio e la promozione del commercio, in particolare dei negozi di vicinato, e per dare più in generale slancio al Terziario, in un quadro complessivo che punti alla crescita e all’ammodernamento delle attività produttive locali, oltre che allo sviluppo della comunità, attraverso il dialogo con le istituzioni, la creazione di una rete di servizi, la presentazione di strumenti e progetti.

“Sono orgoglioso – afferma Marinelli – di aver rappresentato le piccole e medie imprese della provincia di Avellino e spero che si creino le premesse e le condizioni necessarie affinché il territorio possa contrastare la desertificazione in atto e aprire una nuova fase, ottenendo il riconoscimento che merita”.