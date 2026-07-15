Il calendario della rassegna dell'oasi WWF Lago di Conza (SA) subirà variazioni

Il WWF Silentum informa che, a seguito dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando l’intero territorio nazionale e, in particolare, il Sud Italia, il calendario della rassegna “Il Venerdì Culturale dell’Oasi” subirà alcune variazioni. Il WWF Silentum informa che, a seguito dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando l’intero territorio nazionale e, in particolare, il Sud Italia, il calendario della rassegna “Il Venerdì Culturale dell’Oasi” subirà alcune variazioni.

La decisione è stata assunta in via precauzionale per garantire la sicurezza dei partecipanti, dei volontari e degli artisti, ma anche per tutelare il delicato equilibrio ambientale dell’Oasi WWF Lago di Conza, particolarmente esposto agli effetti delle elevate temperature e del conseguente rischio incendi.

Gli eventi previsti non sono annullati, ma saranno riprogrammati con date e orari che consentano di svolgere le attività nelle migliori condizioni climatiche e di sicurezza, privilegiando fasce orarie più favorevoli e compatibili con la tutela dell’ambiente. La rassegna manterrà integralmente il proprio programma.

Resta inoltre confermata la finalità solidale dell’iniziativa: i fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione del “Sentiero delle Farfalle”, un nuovo percorso naturalistico dedicato alla tutela degli insetti impollinatori e della biodiversità dell’Oasi.

Dichiarazione del Sindaco di Conza della Campania

“La sicurezza delle persone e la tutela del nostro patrimonio naturale vengono prima di tutto. Le elevate temperature che stanno interessando il nostro territorio impongono prudenza e senso di responsabilità. Siamo certi che cittadini e visitatori comprenderanno questa scelta, che consentirà di riprogrammare gli eventi in condizioni più favorevoli, mantenendo inalterato il valore culturale e ambientale della rassegna.”

Dichiarazione di Piernazario Antelmi Responsabile dell’Oasi WWF Lago di Conza

“L’Oasi è un luogo da vivere, ma prima ancora da proteggere. In questo momento di particolare criticità climatica riteniamo doveroso adottare ogni misura utile a ridurre i rischi per le persone e per l’ambiente. Il Venerdì Culturale dell’Oasi resta un progetto nel quale crediamo profondamente e che prenderà vita non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. La natura ci insegna il rispetto dei suoi tempi, ed è proprio questo il messaggio che vogliamo trasmettere.”