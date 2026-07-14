La Commissione ha designato il Vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto per Cipro

La Commissione europea ha designato il Vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto quale rappresentante speciale della Commissione per Cipro. In tale veste contribuirà al processo di composizione della questione cipriota nel quadro delle Nazioni Unite, in stretta cooperazione con l’inviata personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per Cipro, María Ángela Holguín Cuéllar.

Questa designazione riflette il forte impegno della Commissione a favore della riunificazione di Cipro, con l’obiettivo di conseguire una soluzione globale, funzionale e sostenibile, in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nel rispetto dei principi, dei valori e della legislazione dell’Unione europea.

Il Vicepresidente esecutivo Fitto dialogherà con tutte le parti interessate e gli interlocutori pertinenti per preparare il terreno alla ripresa dei negoziati e sostenere una soluzione globale e duratura, anche promuovendo la fiducia reciproca tra tutti gli attori coinvolti.