Parte il primo corso per Operatori dei Servizi di Accessibilità e Inclusione

Il primo corso per Operatori dei Servizi di Accessibilità e Inclusione ha preso il via il 10 luglio 2026 a Taurasi, inaugurando un percorso che punta a promuovere una cultura dell’accessibilità fondata non solo sulle competenze, ma soprattutto sulla qualità delle relazioni umane.

La Dott.ssa Linda Tedesco, Assessore alla Salute del Comune di Taurasi, esprime grande soddisfazione per la partecipazione di oltre venti corsisti che, fin dal primo incontro, hanno dimostrato entusiasmo, sensibilità e una straordinaria capacità di cogliere il senso più autentico del progetto.

“La soddisfazione più grande è stata vedere persone che non condividevano una storia iniziare, in poche ore, a condividere una visione. È in quel momento che una formazione smette di essere soltanto un corso e diventa un investimento umano. L’inclusione nasce quando impariamo a riconoscere il valore dell’altro prima ancora del suo bisogno“.

È questa la cultura che vogliamo lasciare al nostro territorio. Un sentito ringraziamento a FRATRES Regionale Campania, ai docenti che hanno messo gratuitamente a disposizione la propria professionalità e all’amministrazione comunale di Taurasi, guidata dal sindaco Antonio Tranfaglia.