Dal 16 al 19 luglio in scena oltre 500 ballerini e 110 scuole da tutta Italia

Dopo aver attraversato l’Italia, incontrato migliaia di giovani talenti e costruito una rete che oggi coinvolge oltre cento scuole di danza, il viaggio di ViaggioDANZA Academy arriva al suo momento più atteso: il ViaggioDANZA Festival. Non soltanto la conclusione di un percorso itinerante di alta formazione, ma la celebrazione di una comunità che cresce, si confronta e trasforma il talento in opportunità concrete.

Dal 16 al 19 luglio, nella suggestiva cornice di Villa Italia, nel centro storico di Nocera Inferiore, andrà in scena l’evento conclusivo della prima Academy italiana di alta formazione itinerante. Un appuntamento che raccoglie i risultati di un anno di attività, durante il quale ViaggioDANZA ha incontrato migliaia di giovani ballerini, centinaia di insegnanti e oltre cento scuole di danza in tutta Italia.

Sarà Nocera Inferiore ad accogliere l’atto finale di un percorso che, tappa dopo tappa, ha attraversato la penisola alla ricerca di giovani talenti, sogni e aspirazioni da accompagnare verso il futuro. Dopo le tappe nelle principali città italiane, da Padova alla Sicilia, passando per importanti appuntamenti nazionali e internazionali, ViaggioDANZA si ritrova nel luogo in cui il viaggio diventa esperienza condivisa.

Per quattro giorni, oltre 500 ballerini provenienti da tutta Italia, accompagnati da insegnanti, famiglie e staff, daranno vita a una comunità che va oltre la formazione artistica. Sono attese oltre 1.500 presenze e circa 110 scuole di danza, dalla Sicilia alla Lombardia, per uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati all’alta formazione coreutica.

La filosofia di ViaggioDANZA parte da una convinzione semplice: il talento, da solo, non basta. Ha bisogno di studio, confronto, metodo e soprattutto di opportunità. È attorno a questo principio che è stato costruito un Festival capace di accompagnare ogni danzatore nel proprio percorso di crescita, attraverso tre percorsi formativi distinti ma uniti da un’unica visione.

«Ogni anno partiamo con un obiettivo molto semplice, ma allo stesso tempo ambizioso: incontrare i talenti, ascoltare le loro storie e creare per loro opportunità reali di crescita. Il Festival rappresenta il momento più emozionante di questo percorso, perché qui si ritrovano tutte le persone, le energie e i sogni che abbiamo incontrato durante il nostro viaggio attraverso l’Italia», dichiara Luisa Villani, fondatrice e direttrice di ViaggioDANZA Academy.

Il Festival rappresenta il cuore dell’esperienza con masterclass, laboratori, audizioni, competizioni e gala, offrendo ai giovani danzatori la possibilità di confrontarsi con professionisti del panorama nazionale e internazionale.

Accanto al Festival prende forma il Percorso Master, dedicato agli allievi over 15 e focalizzato sulla danza classica e contemporanea, mentre il Percorso Senior, rivolto ai danzatori dai 30 anni in su, ribadisce un messaggio chiaro: la danza non ha età.

L’evento coinvolgerà anche famiglie, insegnanti e accompagnatori grazie all’Area Experience, con attività di yoga, pilates, percorsi esperienziali e visite archeologiche curate dal Gruppo Archeologico Nuceria.

Spazio anche all’Area Talk, dedicata ai temi dell’innovazione, della cultura e della responsabilità sociale d’impresa con il format “Metamorfosi 2030″, oltre agli incontri “Danza è Salute – Feed Your Life”, organizzati con AILMAG, che prevedono screening gratuiti per la prevenzione del melanoma.

Tra gli appuntamenti in programma figurano inoltre ViaggioDANZA TalentEdu, dedicato alle opportunità formative e professionali, e la terza edizione di “Tracce di Danza”, vetrina per giovani coreografi e nuovi linguaggi della creatività contemporanea.

L’edizione 2026 potrà contare su un cast composto da alcuni tra i più apprezzati professionisti della danza contemporanea, che metteranno la propria esperienza al servizio delle nuove generazioni di ballerini.

Il Festival conferma anche la propria missione sociale: parte del ricavato sarà devoluto ad AILMAG – Associazione Italiana Lotta al Melanoma Amici di Gabriella Pomposelli, per sostenere nuovi screening gratuiti dedicati alla prevenzione del melanoma.

Più che un semplice evento, il ViaggioDANZA Festival si presenta come una comunità in crescita, capace di trasformare il talento in opportunità, costruire relazioni e accompagnare i giovani danzatori nel loro percorso artistico e umano.